Экспорт растительного масла из Казахстана вырос почти на 35%

Масложировая отрасль Казахстана продолжает укреплять свои позиции. Этому способствуют расширение посевных площадей масличных культур, рост объемов переработки и усиление экспортного потенциала.

В 2025 году посевные площади под масличные культуры увеличены до 3,9 млн га, что на 37,7% или 1,1 млн га больше по сравнению с 2024 годом. В том числе площади под подсолнечник расширены на 38,4% или 491,1 тыс. га.

Основную долю посевных площадей под масличные культуры занимают Северо-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Восточно-Казахстанская области, область Абай.

По оперативным данным акиматов регионов, в 2025 году собрано 4,8 млн тонн масличных культур (в 2024 году — 3,3 млн тонн), в том числе подсолнечника — 2,3 млн тонн (в 2024 году — 1,8 млн тонн).

Производственные мощности предприятий по переработке масличных культур превышают 5 млн тонн в год. По итогам 2025 года произведено 888,8 тыс. тонн растительного масла, что на 17,4% больше уровня 2024 года (757,1 тыс. тонн). В том числе объем производства подсолнечного масла составил 757,2 тыс. тонн, что на 17,5% больше показателя 2024 года.

Экспорт растительных масел за 11 месяцев 2025 года увеличился на 34,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Основными покупателями являются Узбекистан (46% от общего объема), КНР (33,7%), Таджикистан (13,1%), Афганистан (4,3%), Туркменистан (1,8%) и др.

Казахстан занимает 8-е место в ТОП-10 мировых экспортеров подсолнечного масла, входит в ТОП-3 экспортеров подсолнечного шрота в страны Европейского союза.

Для обеспечения перерабатывающих предприятий сырьем и увеличения добавленной стоимости продукции в рамках Концепции развития агропромышленного комплекса РК на 2021–2030 годы предусмотрено дальнейшее расширение посевов масличных культур.

С 1 февраля 2023 года действуют вывозные таможенные пошлины на экспорт подсолнечника в размере 20%, но не менее 100 евро за тонну. Для расширения экспортного потенциала подписаны протоколы санитарных и фитосанитарных требований с Китаем по вывозу продукции переработки масличных культур.

В рамках программ поддержки АПК для перерабатывающих предприятий предусмотрены льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Также применяется сниженная ставка НДС на 80%.

Принятые меры господдержки способствуют дальнейшему развитию масложировой отрасли, повышению конкурентоспособности отечественной продукции и её продвижению на внешние рынки.