    13:35, 12 Январь 2026 | GMT +5

    Экс-президента ФК «Ордабасы» освободили от уголовной ответственности

    Уголовное дело в отношении Бауыржана Абдубаитова, ранее подозреваемого в крупной растрате бюджетных средств, прекращено по нереабилитирующим основаниям, передает корреспондент агентства Kazinform.

    АБДУБАИТОВ Бауыржан Тойшыбекович
    Фото: Пресс-служба ФК «Ордабасы»

    Как следует из материалов следствия, занимая пост президента ФК «Ордабасы» в Шымкенте, Абдубаитов подписывал многомиллионные контракты с футболистами, устанавливая им щедрые бонусы без согласования с советом директоров. По версии антикоррупционной службы, такие решения привели к необоснованному расходованию бюджетных средств в размере 2,3 миллиарда тенге.

    Кроме того, в ходе проверки было установлено, что 1,2 миллиарда тенге, выделенные на участие клуба в Лиге конференций, были направлены не по целевому назначению. Вместо организационных расходов средства направлялись на погашение налоговой задолженности и выплату надбавок футболистам.

    По этим фактам антикоррупционной службой было возбуждено еще одно уголовное дело — по признакам злоупотребления должностными полномочиями и нецелевого использования бюджетных средств. Таким образом, расследование велось сразу по двум статьям Уголовного кодекса.

    Спустя семь месяцев после публичного заявления надзорного органа о начале расследования Генеральная прокуратура предоставила агентству Kazinform официальный комментарий о статусе уголовного дела.

    — Генеральной прокуратурой рассмотрен Ваш запрос по уголовному делу в отношении бывшего президента футбольного клуба «Ордабасы» Абдубаитова Б. Сообщаем, что Департаментом агентства по противодействию коррупции по городу Шымкенту в отношении Абдубаитова Б. проведено досудебное расследование по факту халатности. По его результатам уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям. С принятым решением прокуратура Шымкента согласилась. В соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК иные данные досудебного производства разглашению не подлежат, — сообщили в Генпрокуратуре.

    Таким образом, уголовное преследование в отношении Абдубаитова прекращено без реабилитации. Он фактически признан совершившим противоправное деяние, однако освобожден от уголовной ответственности, в связи с чем наказание к нему применяться не будет.

    Напомним, Бауыржан Абдубаитов занимал должность президента ФК «Ордабасы» с февраля 2022 года. В мае 2024 года он покинул пост, сославшись на состояние здоровья.

    Ранее также сообщалось о высоких гонорарах легионеров шымкентского клуба. По данным проверок, отдельные футболисты получали до 20 миллионов тенге в месяц.

    Эти обстоятельства стали одним из оснований для начала масштабной проверки финансово-хозяйственной деятельности клуба, по итогам которой и было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководства.

    Сегодня ФК «Ордабасы» готовится к смене статуса. Акимат подтверждает подготовку к приватизации клуба и сообщает о переговорах с потенциальными инвесторами.

    Футбол Генпрокуратура Казахстан ФК "Ордабасы"
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
