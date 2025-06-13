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    18:24, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    Коррупционный скандал в ФК «Ордабасы»: прокуратура назвала имя подозреваемого

    Футбольный клуб «Ордабасы» из Шымкента оказался в центре громкого коррупционного расследования. По данным прокуратуры, подозреваемым в злоупотреблении должностными полномочиями стал бывший президент клуба Бауыржан Абдубаитов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Бауыржан Абдубаитов
    Фото: ФК «Ордабасы»

    Как сообщают в надзорном органе, находясь в должности, Абдубаитов подписывал контракты с футболистами, минуя утверждение Советом директоров. В рамках этих соглашений игрокам были назначены щедрые бонусы, что, по мнению следствия, привело к необоснованному расходованию бюджетных средств — в общей сложности на сумму 2,3 миллиарда тенге. Всего, по уточненным данным, было заключено 21 подобное соглашение.

    Кроме того, Антикоррупционной службой возбуждено еще одно уголовное дело — по факту злоупотребления должностными полномочиями и нецелевого использования бюджетных средств в размере 1,2 миллиарда тенге. Средства были выделены на участие клуба во втором туре Лиги конференций, но, как выяснилось, были потрачены на надбавки футболистам и погашение налоговой задолженности клуба.

    Уголовные дела возбуждены по статьям 361 (часть 4) и 362 (часть 1) Уголовного кодекса РК. Материалы переданы в Департамент Агентства по противодействию коррупции для проведения досудебного расследования. Подробности, как уточняют в прокуратуре, в соответствии со статьей 201 УПК, не подлежат разглашению.

    О фигуранте дела

    65-летний Бауыржан Абдубаитов возглавил ФК «Ордабасы» в феврале 2022 года. До этого он занимал пост председателя комитета женского футбола Федерации футбола Казахстана и входил в исполком КФФ. Ранее он также руководил футбольным центром и женским клубом «БИІК-Шымкент». В мае 2024 года Абдубаитов покинул пост президента клуба по состоянию здоровья.

    Ранее сообщалось о чрезмерных расходах и финансовых обязательствах клуба. Проведенная проверка в ФК «Ордабасы» привела к возбуждению уголовного дела.

    Теги:
    Футбол Регионы Жамбылская область
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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