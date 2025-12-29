РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    09:54, 29 Декабрь 2025 | GMT +5

    Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев лишен государственных наград

    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о лишении Алмазбека Атамбаева всех государственных наград, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев лишен государственных наград
    Фото: Кабар

    Решение принято во исполнение приговора Первомайского районного суда Бишкека от 3 июня 2025 года.

    Согласно документу, экс-президент страны лишен ранее присвоенных государственных наград Кыргызской Республики:

    • высшая степень отличия КР «Кыргыз Республикасынын Баатыры»;
    • орден «Манас» II степени;
    • орден «Данакер»;
    • медаль «Данк».

    Одновременно аннулированы указы президента КР, на основании которых эти награды были присвоены.

    Службе судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре КР в установленном порядке поручено принять меры по изъятию государственных наград и документов к ним, для последующей передачи в фонд государственных наград.

    Напомним, в июне 2025 года Первомайский районный суд Бишкека заочно приговорил бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева к лишению свободы на 11 лет и 6 месяцев с конфискацией имущества и лишением государственных наград по событиям в Кой-Таше в августе 2019 года.

    Ранее сообщалось, что экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев раскритиковал власти страны за ситуацию в энергосекторе. 

    Теги:
    Кыргызстан Награда Мировые новости
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
