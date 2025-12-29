Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев лишен государственных наград

Решение принято во исполнение приговора Первомайского районного суда Бишкека от 3 июня 2025 года.

Согласно документу, экс-президент страны лишен ранее присвоенных государственных наград Кыргызской Республики:

высшая степень отличия КР «Кыргыз Республикасынын Баатыры»;

орден «Манас» II степени;

орден «Данакер»;

медаль «Данк».

Одновременно аннулированы указы президента КР, на основании которых эти награды были присвоены.

Службе судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре КР в установленном порядке поручено принять меры по изъятию государственных наград и документов к ним, для последующей передачи в фонд государственных наград.

Напомним, в июне 2025 года Первомайский районный суд Бишкека заочно приговорил бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева к лишению свободы на 11 лет и 6 месяцев с конфискацией имущества и лишением государственных наград по событиям в Кой-Таше в августе 2019 года.

Ранее сообщалось, что экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев раскритиковал власти страны за ситуацию в энергосекторе.