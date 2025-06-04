Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев приговорен к лишению свободы

По данным местных СМИ, другие фигуранты дела из числа бывших депутатов и чиновников получили следующие сроки:

Равшан Жээнбеков и Фарид Ниязов — по 7 лет и 8 месяцев лишения свободы, взяты под стражу в зале суда;

Ирина Карамушкина — 7 лет и 6 месяцев, взята под стражу в зале суда;

Фархад Баабиев — 5 лет и 6 месяцев, взят под стражу в зале суда;

Канат Сагымбаев, Мээрбек Мискембаев, Канат Осмоналиев, Кундуз Жолдубаева — по 5 лет пробационного надзора;

Асель Кодуранова, Амангельди Какебаев, Нооруз Капарбек уулу и Марат Шаменов — по 3 года пробации;

Исабек Абдыгазиев, Абдулда Суранчиев, Торохан Тынымсеитов, Юрий Васильев — оставлены без наказания за истечением срока давности дела;

Аскарбек Шадиев приговорен к 15 годам и 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества и запретом 3 года занимать государственную должность.

Суд также постановил взыскать с А. Атамбаева и А. Шадиева по 5 млрд 439 млн сомов.

Ранее сообщалось, что государственное обвинение запросило 11 лет лишения свободы экс-президенту Кыргызстана А. Атамбаеву.

Напомним, 7 августа 2019 года стало известно о проведении специальной операции по задержанию бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш вблизи Бишкека. В доме экс-главы республики произошла стрельба. В результате, по информации кыргызстанского минздрава, в больницы города Бишкека и Чуйскую областную объединенную больницу поступили 45 пострадавших с различными травмами.

8 августа 2019 года на заседании Совета безопасности страны президент КР заявил о том, что Алмазбек Атамбаев грубо попрал Конституцию и законы КР, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона.

В этот же день Алмазбек Атамбаев был задержан сотрудниками правоохранительных органов. 9 августа А. Атамбаеву избрали меру пресечения — его взяли под стражу до 26 августа. В рамках событий 7–8 августа 2019 года в селе Кой-Таш в отношении соратников бывшего президента Алмазбека Атамбаева возбуждено 8 уголовных дел.