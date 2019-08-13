События в Кой-Таше: в чем подозревается Атамбаев и его сторонники

БИШКЕК. Кабар-КАЗИНФОРМ - В рамках событий 7-8 августа в селе Кой-Таш в отношении соратников бывшего президента Алмазбека Атамбаева возбуждено 8 уголовных дел. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщил генеральный прокурор Кыргызстана Откурбек Джамшитов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

Он отметил, что в частности дела возбуждены по массовым беспорядкам, убийству, захвату заложников, четыре дела - по попытке убийства и хулиганству.

Генпрокурор отметил, что была создана межведомственная комиссия из числа следователей.

По его словам, по захвату заложников и массовым беспорядкам были задержаны Фарид Ниязов, Алга Кылычев, Амантур Джамгырчиев и М.Шаменов. Постановлением суда они заключены под стражу до 8 октября.

В том числе, как пояснил Джамшитов, Атамбаев подозревается в использовании оружия, организации массовых беспорядках, препятствии следствию, захвате заложников, убийстве 1 человека и попытке убийства.

7 августа вечером в Кой-Таше в доме бывшего президента Алмазбека Атамбаева во время его принудительного привода в следственные органы по делу А.Батукаева, произошло столкновение силовиков и собравшихся сторонников бывшего президента.

В результате погиб замруководителя спецподразделения ГКНБ «Альфа» Усен Ниязбеков и более 40 человек получили ранения.

8 августа, правоохранительные органы задержали Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш, он водворен в СИЗО ГКНБ до 26 августа.

По фактам беспорядков в Кой-Таше, убитого спецназовца и пострадавших правоохранителей начато досудебное производство.

Напомним, 7 августа этого года стало известно о проведении специальной операции по задержанию бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш, что находится близ Бишкека. В доме экс-главы республики произошла стрельба. В результате, по информации кыргызстанского минздрава, в больницы города Бишкека и Чуйскую областную объединенную больницу поступили 45 пострадавших с различными травмами.

8 августа на заседании Совета безопасности страны Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил о том, что Алмазбек Атамбаев грубо попрал Конституцию и законы КР, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона.

В этот же день Алмазбек Атамбаев был задержан сотрудниками правоохранительных органов. 9 августа Алмазбеку Атамбаеву избрали меру пресечения – его взяли под стражу до 26 августа. В селе Кой-Таш в доме экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева изъяты различные виды огнестрельного оружия и боеприпасы.

Ранее в Кыргызстане депутатами Жогорку Кенеша была создана специальная депутатская комиссия по изучению озвученных обвинений в отношении Алмазбека Атамбаева. По итогам ее работы, было решено предъявить обвинение экс-президенту Кыргызстана по шести эпизодам. 27 июня этого года Жогорку Кенеш принял решение о снятии неприкосновенности с Алмазбека Атамбаева.