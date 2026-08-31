Экопроверки в Алматы не проходят даже новые авто — эксперты

Экологические проверки в Алматы выявляют превышение нормативов выбросов не только у старых, но и у относительно новых автомобилей, передает корреспондент агентства Kazinform.

Заместитель руководителя управления экологии и окружающей среды Аршат Бахтыгереев на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил, что с начала года на экопостах выявлено около 13 тысяч автомобилей с превышением нормативов выбросов. При этом ориентировочно 20% из них — относительно новые машины.

— Если брать порядка 13 тысяч автомобилей, около 20% — это новые автомобили не старше 4–5 лет. Это уже около 2–3 тысяч машин, выявленных с начала текущего года. Сейчас мы определяем масштаб проблемы на основе существующего потока. Если требования будут распространены на весь город, а контроль будет осуществляться в том числе на станциях технического осмотра, думаю, это количество намного увеличится, — сказал Аршат Бахтыгереев.

При этом спикер подчеркнул, что показатель в 20% является ориентировочным и не означает, что каждый пятый новый автомобиль в Алматы превышает нормативы. В качестве примера он привел результаты замеров порядка 116 тысяч автомобилей. Примерно у 13 тысяч из них было зафиксировано превышение допустимых показателей.

По словам Аршата Бахтыгерева, большое количество нарушений среди сравнительно новых машин связано в том числе с тем, что таких автомобилей в общем транспортном потоке становится больше. Кроме того, возраст машины не всегда отражает ее реальное техническое состояние.

— Почему я говорю, что много новых автомобилей? Потому что соотношение новых автомобилей уже больше, если сравнивать со старыми автомобилями до 2010 года. Автомобиль может за два-три года проехать 150–160 тысяч километров, особенно если используется в такси. При таком пробеге катализатор уже может выйти из строя и автомобиль перестает соответствовать нормативам выбросов, установленным изначально, — пояснил он.

Требования будут одинаковыми для новых и старых машин

Эксперт по законотворчеству, руководитель рабочей группы по разработке правил охраны атмосферного воздуха Алматы Ерлан Бузурбаев отметил, что допустимые показатели устанавливаются с учетом экологического класса транспортного средства.

Так, для автомобилей класса Euro 0 допустимый объем выбросов выше, чем для машин Euro 5 или Euro 6. Более современные автомобили изначально рассчитаны на значительно меньший объем загрязняющих веществ, однако и они в процессе эксплуатации могут перестать соответствовать предусмотренным для них нормативам.

— Для Euro 5 и Euro 6 также установлены свои нормативы. Они должны выбрасывать меньше загрязняющих веществ, поскольку изначально являются технологически более совершенными. Но превышение может быть как у новых, так и у старых автомобилей. Поэтому важно охватить проверками весь автотранспорт, — отметил Ерлан Бузурбаев.

Одна неисправная машина может загрязнять воздух как десять автомобилей

Координатор проекта LEZ Дулат Маратов рассказал, что процедура экологического обследования автомобилей максимально автоматизирована. Это, по его словам, должно исключить влияние человеческого фактора на результаты проверки.

Во время обследования специальное оборудование измеряет показатели выхлопных газов. Система учитывает характеристики и год выпуска транспортного средства, определяет его экологический класс и сопоставляет полученные показатели с установленными для него нормативами. После этого информация автоматически поступает в единую систему, где фиксируется, прошел автомобиль проверку или нет.

— Мы уже видим автомобили, у которых превышение нормативов достигает четырех и более раз. То есть одна машина может загрязнять воздух как четыре-пять автомобилей, а бывают случаи превышения в десять раз. Даже 10% таких машин потенциально могут загрязнять воздух, — пояснил Дулат Маратов.

По его словам, накопление данных позволит получить более полную картину состояния автопарка Алматы: определить количество автомобилей по экологическим классам, долю прошедших и не прошедших обследование, а также фактический уровень их выбросов.

В Алматы запустили 20 станций экопроверки

В настоящее время к системе подключены 20 аккредитованных станций, где можно пройти соответствующее обследование. До конца года их количество планируют увеличить.

— Сейчас проект работает в техническом режиме. Мы запустили 20 станций, закуплено необходимое оборудование, в том числе газоанализаторы, полностью интегрированные с системой. До конца года планируется максимально охватить станции технического осмотра, работающие на территории Алматы. Они будут подключаться поэтапно, — сообщил Дулат Маратов.

Аршат Бахтыгереев добавил, что городские службы совместно с профильными государственными органами ведут работу по оснащению станций необходимым оборудованием и его интеграции с информационной системой.

Главная задача автоматизации — исключить возможность ручного изменения результатов, полученных измерительными приборами.

Сколько будет стоить экологическая проверка

Окончательная стоимость экологического обследования пока не утверждена. Как пояснил Ерлан Бузурбаев, предполагается, что замер выбросов станет частью процедуры технического осмотра и не должен существенно увеличивать его общую стоимость.

Если условно технический осмотр автомобиля стоит около 10 тысяч тенге, непосредственно проверка выхлопных газов может составлять порядка 1–4 тысяч тенге. При этом эксперт подчеркнул, что эти расчеты пока предварительные. Окончательный порядок и стоимость должны получить нормативно-правовое закрепление, в том числе в соответствующих приказах Министерства транспорта.

Напомним, что с 1 сентября в Алматы автомобили, работающие на бензине, газе и дизельном топливе, должны будут проходить техническое обследование на соответствие экологическим нормативам.

Также в городе продолжается тестирование зоны с низким уровнем выбросов — LEZ, запущенной в апреле текущего года.

До конца года LEZ будет работать в тестовом режиме. На данном этапе плата за въезд, штрафы и ограничения движения для водителей не предусмотрены.

Напомним, 30 декабря 2025 года маслихат Алматы утвердил Правила охраны атмосферного воздуха. Документ охватывает основные источники загрязнения и предусматривает меры по сокращению выбросов, в том числе со стороны автомобильного транспорта.