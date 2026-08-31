Зона низких выбросов LEZ в Алматы: что изменится на дорогах с 1 сентября

В Алматы продолжают тестировать зону низких выбросов LEZ, запущенную в апреле. Подробности проекта рассказали в акимате, передает корреспондент агентства Kazinform.

В управлении экологии и окружающей среды акимата Алматы рассказали, что было сделано для запуска проекта и какие меры по снижению загрязнения воздуха планируется реализовать.

Заместитель руководителя управления Аршат Бахтыгереев отметил, что на качество воздуха в Алматы влияет целый комплекс факторов: автотранспорт, частный сектор, объекты энергетики, предприятия малого и среднего бизнеса, в том числе бани, СТО и шашлычные, использующие твердое и жидкое топливо, а также промышленные объекты.

30 декабря 2025 года маслихат Алматы утвердил правила охраны атмосферного воздуха. Документ охватывает основные источники загрязнения и устанавливает требования по сокращению выбросов, в том числе со стороны автотранспорта.

С начала 2026 года мобильными экологическими лабораториями проверено свыше 2,5 тыс. автомобилей. Превышение установленных нормативов выявлено более чем у 714 транспортных средств. Дополнительно на 19 стационарных экологических постах проведено более 116 тыс. измерений, зафиксировано свыше 13 тыс. случаев превышения установленных показателей.

Отдельное направление — внедрение зоны низких выбросов LEZ. Пилотный проект был запущен 28 апреля этого года и действует на территории в границах улицы Богенбай батыра, проспекта Абая, улицы Желтоксан и проспекта Достык.

До конца 2026 года LEZ будет работать в тестовом режиме. На данном этапе плата за въезд, штрафы и ограничения движения для водителей не предусмотрены.

Сейчас отрабатываются технические решения, обмен данными и взаимодействие участников системы. В пилотной зоне установлено 134 дорожных знака, дорожная разметка нанесена на 15 улицах.

— Ключевой принцип LEZ — фактический уровень выбросов автомобиля. Поэтому важной частью механизма становится техническое обследование транспорта с замером токсичности выхлопных газов для бензиновых и газовых автомобилей и дымности — для дизельных. С 1 сентября эта система начнет работать в практическом формате, — отметил Аршат Бахтыгереев в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций.

Фото: акимат Алматы

По его словам, также продолжатся проверки автотранспорта, работа с автобусными парками, контроль других источников загрязнения и реализация требований правил охраны атмосферного воздуха.

Напомним, в конце 2025 года в городе Алматы были приняты новые Правила охраны атмосферного воздуха. В Алматы реализуется проект по созданию зон с низким уровнем выбросов (Low Emission Zones, LEZ), направленный на снижение загрязнения атмосферного воздуха. В перспективе для автомобилей, не соответствующих установленным экологическим требованиям, въезд в такие зоны может стать платным либо ограниченным.