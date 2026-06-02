Водителей в Алматы будут оповещать о въезде в LEZ-зону

Водители, зарегистрированные в приложении «Парковки Алматы», начнут получать push-уведомления при въезде в зону с низким уровнем выбросов (LEZ). Новая система пока работает в тестовом режиме, передает агентство Kazinform.

Как сообщили в КГП на ПХВ «Алматы паркинг», система оповещения является частью технического пилотного проекта по внедрению цифровой инфраструктуры учета транспортных потоков, который действует с 28 апреля этого года.

— Сообщения будут направляться владельцам транспортных средств, зафиксированных системой при въезде в зону. В тексте уведомления будут указаны дата въезда в зону с низким уровнем выбросов, работающей в пилотном режиме, ссылка на сайт www.almaty-parking.kz и контактный номер +7 (727-39) 0-80-00, — отметили в организации.

Пилотный проект реализуется в квадрате улиц: южнее улицы Богенбай батыра, севернее проспекта Абая, восточнее улицы Желтоксан и западнее проспекта Достык.

Отмечается, что на текущем этапе никаких ограничений движения, штрафов или платы за проезд для водителей не предусмотрено. Основная задача пилота — протестировать работу технологической платформы и оценить готовность городской инфраструктуры.

Главной целью тестового периода является отработка специализированного программного обеспечения, включая комплексную систему учета транспортных средств и модуль аналитики данных о транспортных потоках, въезжающих в зону LEZ.

Технический пилотный период продлится до 31 декабря 2026 года. До этого времени движение транспорта на территории эксперимента будет осуществляться в привычном режиме.

Напомним, в Алматы реализуется проект по созданию зон с низким уровнем выбросов (Low Emission Zones, LEZ), направленный на снижение загрязнения атмосферного воздуха. В перспективе для автомобилей, не соответствующих установленным экологическим требованиям, въезд в такие зоны может стать платным либо ограниченным.

В конце 2025 года в городе были приняты новые Правила охраны атмосферного воздуха.

Ранее заместитель акима Алмасхан Сматлаев сообщал, что в 2024 году в мегаполисе было зафиксировано 189 тысяч тонн загрязняющих веществ, из которых 112 тысяч тонн, или около 60%, приходится на автотранспорт.