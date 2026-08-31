Без проверки выбросов техосмотр не пройти: новые требования вводят в Алматы

С 1 сентября в Алматы автомобили, работающие на бензине, газе и дизельном топливе, должны будут проходить техническое обследование на соответствие экологическим нормативам, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в A-Parking, прохождение технического обследования станет обязательным условием при очередном плановом техосмотре автомобиля.

— Данное техническое обследование — это не часть обязательного техосмотра, а отдельная процедура. В ходе нее измеряется уровень выбросов: у бензиновых и газовых автомобилей — токсичность выхлопных газов, у дизельных — дымность. Проверка проводится в соответствии с национальным стандартом СТ РК 1433-2023, — отметили в компании.

Так, с 1 сентября для автомобилистов будут действовать две отдельные процедуры: обязательный технический осмотр и техническое обследование на соответствие экологическим нормативам. При этом без прохождения экологической проверки получить очередной плановый техосмотр будет невозможно.

Нужно ли проходить проверку с 1 сентября

Специально проходить техническое обследование сразу после вступления новых требований в силу автовладельцам не потребуется.

Новый порядок будет распространяться на автомобили, у которых после 1 сентября наступит срок очередного обязательного техосмотра. Именно тогда необходимо будет пройти и проверку уровня выбросов.

Если автомобиль прошел техосмотр до 1 сентября 2026 года, выданный документ продолжит действовать до окончания установленного срока. Повторно проходить техосмотр или досрочно обращаться за экологической проверкой не нужно.

Где будут проверять автомобили

Обязательный техосмотр, как и прежде, можно будет пройти в любом действующем центре технического осмотра. Техническое обследование по замеру выбросов будет проводиться только на аккредитованных станциях, оснащенных необходимым оборудованием.

При этом автовладелец сможет по своему выбору пройти на аккредитованной станции сразу обе процедуры — техобследование и обязательный техосмотр.

Официальный перечень станций, допущенных к проведению экологической проверки автомобилей, будет дополнительно опубликован на сайте A-Parking.

Координатор проекта LEZ Дулат Маратов в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций сообщил, что новый механизм позволит получать объективные данные об экологическом состоянии автопарка Алматы и станет одним из элементов работы зоны низких выбросов LEZ.

Что будет, если автомобиль не прошел экопроверку

В ходе брифинга эксперт по законотворчеству, руководитель рабочей группы по разработке правил охраны атмосферного воздуха Алматы Ерлан Бузурбаев пояснил, что автомобили, не прошедшие экологическую проверку, не смогут эксплуатироваться в зоне с низким уровнем выбросов. При этом непосредственно за превышение установленных нормативов во время проверки штрафовать владельцев не будут.

По его словам, если во время технического обследования будет установлено превышение нормативов выбросов, информация об этом появится в специальной информационной системе.

— Никакие штрафы за нарушение нормативов в рамках технического обследования налагаться не будут. В информационной системе будет сделана отметка о том, что автомобиль не прошел техническое обследование. Со следующего дня эксплуатация такого автомобиля внутри зоны с низким уровнем выбросов будет запрещена, — ответил Ерлан Бузурбаев.

После установления акиматом границ зоны соблюдение требований будут контролировать с помощью дорожных камер. Если камера зафиксирует внутри зоны автомобиль, который не прошел экологическую проверку либо получил отрицательный результат, это будет рассматриваться как административное нарушение.

При первом таком случае автовладельцу направят официальное предупреждение. При последующих фактах эксплуатации автомобиля, не соответствующего установленным требованиям, будет предусмотрена административная ответственность.

Вместе с тем отрицательный результат проверки не является окончательным. Владелец сможет отремонтировать автомобиль и повторно пройти обследование.

Как пояснил эксперт, после устранения неисправностей автовладелец сможет воспользоваться процедурой повторной проверки, в том числе предварительно провести самопроверку. Затем необходимо будет вновь пройти техническое обследование у специального оператора.

Если автомобиль после ремонта будет соответствовать установленным нормативам, его статус в информационной системе изменят. После этого владелец вновь сможет эксплуатировать машину в зоне с низким уровнем выбросов без ограничений и связанных с этим санкций.

Отметим, что в Алматы продолжают тестировать зону низких выбросов LEZ, запущенную в апреле этого года.

До конца года LEZ будет работать в тестовом режиме. На данном этапе плата за въезд, штрафы и ограничения движения для водителей не предусмотрены.

С начала 2026 года мобильными экологическими лабораториями проверено свыше 2,5 тыс. автомобилей. Превышение установленных нормативов выявлено более чем у 714 транспортных средств.

30 декабря 2025 года маслихат Алматы утвердил правила охраны атмосферного воздуха. Документ охватывает основные источники загрязнения и устанавливает требования по сокращению выбросов, в том числе со стороны автотранспорта.