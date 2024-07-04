Экономический подъем Азии во многом происходит за счет государств ШОС - Президент РК

Глава государства в своем выступлении на саммите ШОС плюс отметил, что экономический подъем Азии во многом происходит за счет государств ШОС, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Он также приветствовал от имени Казахстана намерение Китая расширить доступ странам ШОС к своему масштабному рынку и довести товарооборот с государствами – членами Организации до 3 трлн долларов.

– Нам важно в полной мере раскрыть колоссальный экономический потенциал ШОС. Этой ключевой цели отвечает принятый нами сегодня План конкретных действий по реализации Стратегии экономического развития ШОС до 2030 года. Широкие перспективы открывает взаимодействие ШОС с такими интеграционными объединениями, как ЕАЭС, БРИКС и АСЕАН. Мощным двигателем устойчивого роста мировой торговли является дальнейшее укрепление транспортной взаимосвязанности. По территории государств – членов ШОС пролегает более 350 тысяч километров железных дорог, на которые приходится 2/3 мирового грузооборота. Поэтому пространство ШОС способно стать Большим Евразийским поясом развития глобальной торговли, – подчеркнул Глава государства.

При этом Казахстан, как акцентировал Касым-Жомарт Токаев, является одним из ключевых звеньев евразийской транспортной системы. Он рассказал о проводимой нашей страной работе по сопряжению мегапроекта «Один пояс, один путь», Транскаспийского транспортного маршрута и коридора «Север – Юг», а также по созданию Партнерской сети стратегических портов и логистических центров.

Ранее сообщалось, что встреча в формате «ШОС +» началась в Астане.

Саммит ШОС завершился в первой половине дня. В ходе мероприятия Беларусь стала полноправным членом Организации. Таким образом, Организация начала свою работу как «Шанхайская десятка».

Также по итогам саммита главы государств подписали Астанинскую декларацию и ряд других важных документов, касающихся деятельности ШОС.