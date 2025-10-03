Египет ведет переговоры с ХАМАС о принятии плана Трампа по Газе

Министр иностранных дел Египта Бадр Абдельатти, выступая в Париже в четверг, заявил, что Каир вместе с Катаром и Турцией пытается убедить ХАМАС принять план президента США Дональда Трампа, направленный на завершение почти двухлетнего конфликта.

Он подчеркнул, что палестинское движение должно разоружиться, чтобы не дать Израилю предлога продолжать наступление.

— Давайте не давать оправдания одной из сторон использовать ХАМАС как предлог для этих безумных ежедневных убийств мирных жителей, — отметил министр, добавив, что происходящее выходит далеко за рамки событий 7 октября 2023 года.

По данным палестинских органов здравоохранения, в результате израильской операции погибли более 66 тысяч жителей анклава.

Белый дом в начале недели представил 20-пунктовый документ, предусматривающий немедленное прекращение огня, обмен удерживаемых ХАМАС пленников на палестинских заключенных в Израиле, поэтапный вывод израильских войск из секторе Газы, разоружение движения и создание переходного правительства под международным руководством. Трамп дал ХАМАС 3-4 дня на ответ.

Глава МИД Египта подтвердил поддержку плана, но отметил необходимость доработки.

— Существует множество пробелов, которые нужно заполнить, особенно в вопросах управления и безопасности, — сказал он.

С его слов Каир не допустит, чтобы реализация соглашения привела к выселению палестинцев.

— Перемещения не будет, потому что это означало бы конец палестинского дела. Мы не позволим этому произойти при любых обстоятельствах, — добавил Абдельатти.

В свою очередь, член политбюро ХАМАС Мухаммед Наззаль сообщил телеканалу Al Jazeera 2 октября, что движение обсудит предложения и объявит о своей позиции в ближайшее время.

— Мы рассматриваем документ с точки зрения интересов палестинского народа, — заявил он.

США и их союзники рассчитывают на положительный ответ ХАМАС, хотя в регионе сохраняется скепсис. Евросоюз и Россия выступили за принятие плана, тогда как глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ХАМАС должен капитулировать.

Эксперты же предупреждают, что участие в инициативе таких фигур, как бывший британский премьер Тони Блэр, вызывает недоверие в арабском мире и напоминает о неудачных попытках внешнего вмешательства в Ираке.

Читайте также: в четверг Израиль перехватил флотилию «Global Sumud» — группу гражданских судов, направлявшейся к берегам сектора Газа для оказания помощи палестинскому населению анклава. Активисты были направлены в Израиль для дальнейшей депортации. Перехват флотилии у берегов Газы вызвал волну международной критики.