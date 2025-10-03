Перехват флотилии у берегов Газы вызвал волну международной критики

Флотилия, в составе которой находилось около 500 человек из 44 государств, включая США, Великобританию, Испанию, Турцию, Малайзию и Колумбию, была перехвачена в Средиземном море и направлена в израильский порт Ашдод.

Среди задержанных — граждане разных стран, включая родственника Нельсона Манделы из ЮАР. Власти Израиля заявили, что все участники в безопасности и будут депортированы, однако в ряде столиц последовали резкие заявления с требованием их немедленного освобождения и соблюдения консульских прав.

Министерство иностранных дел Палестины заявило, что «осуждает нападение и агрессию Израиля против Глобальной флотилии Сумуд».

— Глобальная флотилия Сумуд имеет право свободного прохода в международных водах, и Израиль не должен вмешиваться в ее свободу судоходства, давно признанную международным правом, — подчеркнули в палестинском внешнеполитическом ведомстве.

Министерство иностранных дел Турции назвало вмешательство Израиля «актом терроризма», который нарушает международное право и ставит под угрозу жизни невинных мирных жителей.

Главная прокуратура Стамбула заявила, что начала расследование задержания 24 граждан Турции на судах по обвинениям в лишении свободы, захвате транспортных средств и нанесении ущерба имуществу, сообщает государственное турецкое информационное агентство Anadolu.

В Колумбии президент Густаво Петро объявил о высылке израильских дипломатов и прекращении действия соглашения о свободной торговле с Колумбией в свете действий Израиля.

Он заявил, что Колумбия «должна предпринять все необходимые действия, в том числе через израильские суды», чтобы обеспечить возвращение своих граждан.

В ЮАР президент Сирил Рамафоса призвал обеспечить доставку гуманитарного груза в Газу, и подтвердил, что среди задержанных есть внук Нельсона Манделы — Нкоси Звеливелиле «Мандла» Мандела.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим призвал к немедленному освобождению 23 граждан Малайзии. Он заявил, что страна примет «все законные и обоснованные меры для привлечения Израиля к ответственности».

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф назвал операцию «вероломным нападением».

В Европе с критикой выступили министры иностранных дел Бельгии, Франции, Италии, Ирландии, а также руководство Греции.

Правительство Великобритании выразило «серьезную обеспокоенность» и сообщило, что находится в контакте с семьями ряда британских граждан, находившихся на борту. Там подчеркнули, что гуманитарную помощь следует передать гуманитарным организациям для безопасной доставки в сектор Газа.

В США 20 конгрессменов-демократов обратились к Белому дому с призывом вмешаться для защиты активистов.

В ООН спецдокладчик по Палестине Франческа Альбанезе назвала действия Израиля «незаконным захватом» и обвинила западные государства в бездействии.

Protests erupt across Europe after Israeli attack on Gaza-bound aid flotilla



People gathered outside the Ministry of Foreign Affairs in Athens, Greece, to protest Israel's naval attack on the Global Sumud Flotilla

Помимо официальных заявлений, в ряде столиц прошли и продолжаются акции протеста: демонстрации зафиксированы в Стамбуле, Афинах, Буэнос-Айресе, Риме, Берлине и Мадриде. В Италии профсоюзные центры объявили забастовку в знак солидарности с флотилией и жителями сектора Газа.

People in Italy blocked the railway in Napoli to support the Sumud Flotilla and protest the Italian government's stance on Gaza.

Организаторы флотилии заявляли о намерении доставить в палестинский анклав продукты и медикаменты.

Израильская сторона подчеркнула, что блокада действует для предотвращения ввоза оружия и материалов военного назначения, и предложила организаторам передать гуманитарную помощь через безопасные каналы — в том числе через израильские порты — для последующей доставки в Газу. Участники акции отказались.

В Тель-Авиве настаивают, что миссия носила провокационный характер и ни одно судно не достигло контролируемых Израилем вод у побережья Газы. Организаторы также сообщали о помехах в работе трекинговых систем и попытках блокировки трансляций с борта.

Ранее мы сообщали, что Израиль перехватил судна флотилии и направил участников акции в Израиль, откуда они будут позже депортированы.

Тем временем израильская армия продолжает наступление в секторе Газа. В понедельник в результате военных действий в анклаве погибли 57 человек.