Египет опроверг слухи о подорожании виз

Об этом сообщило Министерство туризма и памятников Египта. Согласно данным ведомства, распространяемая информация о повышении стоимости визы на въезд в страну абсолютно не соответствует действительности, и никаких исполнительных решений по этому поводу принято не было.

— На данный момент принято лишь решение о установлении максимального размера визового сбора, а не о его увеличении, — говорится в заявлении.

Министерство подчеркивает, что любая информация о визах или других вопросах публикуется исключительно через официальные заявления соответствующих государственных органов. В связи с этим ведомство призывает все СМИ и пользователей соцсетей обращаться к официальным источникам перед распространением любых сведений по данному вопросу.

