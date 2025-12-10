Египет опроверг слухи о подорожании виз
Распространяемая в СМИ информация о том, что стоимость визы в Египет подорожает с 25 до 45 долларов, является недостоверной, передает агентство Kazinform.
Об этом сообщило Министерство туризма и памятников Египта. Согласно данным ведомства, распространяемая информация о повышении стоимости визы на въезд в страну абсолютно не соответствует действительности, и никаких исполнительных решений по этому поводу принято не было.
— На данный момент принято лишь решение о установлении максимального размера визового сбора, а не о его увеличении, — говорится в заявлении.
Министерство подчеркивает, что любая информация о визах или других вопросах публикуется исключительно через официальные заявления соответствующих государственных органов. В связи с этим ведомство призывает все СМИ и пользователей соцсетей обращаться к официальным источникам перед распространением любых сведений по данному вопросу.
