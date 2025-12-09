Упрощение визового режима с ЕС: казахстанцам могут сократить пакет документов и госпошлину

Второй раунд переговоров с Евросоюзом об упрощении визового режима пройдет в Астане в 2026 году.

– Мы хотим сократить количество документов на сегодняшний день. По моим данным, от 20 до 30 видов документов нужно сдать, чтобы получить визу в одну из европейских стран. Поэтому мы работаем над тем, чтобы этих документов было намного меньше и снизить стоимость госпошины, которую нужно отплатить за визу. Также и другие послабления, которые будут полезны нашим гражданам. Это облегчит поездки обычных граждан бизнес, культура, да и вообще связи между Казахстаном и Европейским Союзом выйдут на совершенно другой уровень, – отметил Смадияров на брифинге.

Однако к какому времени стороны придут к решению пока неизвестно.

Напомним, 2 декабря в Брюсселе стороны начали переговоров по соглашениям об упрощении визового режима ЕС для граждан РК и о реадмиссии. Ранее по итогам переговоров с Касым-Жомартом Токаевым Антониу Кошта отметил высокую динамику казахско-европейского взаимодействия и заявил о готовности ЕС к дальнейшему углублению всестороннего сотрудничества.