Обновлены условия въезда казахстанцев в Египет, Латвию, Мексику и Россию

Латвийская Республика

Согласно официальной информации Министерства иностранных дел Латвийской Республики, с 1 сентября 2025 года действует новый порядок въезда в Латвию. Граждане Казахстана, не имеющие латвийского вида на жительство или национальной латвийской визы, обязаны не позднее чем за 48 часов до въезда подать сведения через портал eta.gov.lv.

В форме указываются цель поездки, даты и место пребывания, маршрут, контакты, а также данные о службе в государственных или силовых структурах путешественника и его ближайших родственников. За непредоставление либо недостоверную информацию предусмотрена административная ответственность с возможным штрафом до 2 000 евро. Исключение составляют дипломаты и лица, совершающие краткосрочные служебные поездки в дипломатические представительства. После подачи данных система направляет подтверждение на электронную почту.

Арабская Республика Египет

Согласно официальной информации Посольства Арабской Республики Египет, с 1 октября 2025 года вступили в силу новые требования визового режима Египта в отношении граждан Республики Казахстан.

Граждане РК, не достигшие 21 года, не смогут въехать на территорию Египта без сопровождения одного из родителей (отца или матери); граждане РК, достигшие 21 года, при туристической поездке сроком не более 15 дней, ограниченной зоной Шарм-эш-Шейха, смогут оформить визу по прилёте в международный аэропорт Шарм-эш-Шейха; граждане, планирующие поездку в Каир, Хургаду или другие города Египта, обязаны заранее получить визу в Посольстве Арабской Республики Египет в Казахстане.

Мексика

Согласно информации Национального института миграции, опубликованной на официальном правительственном портале Мексики, граждане Казахстана могут въезжать в Мексику без мексиканской визы, если у них есть действующая многократная виза США, Канады, Великобритании, Японии или одной из стран Шенгенской зоны.

Въезд разрешается на срок до 180 дней в целях туризма, транзита или деловых встреч без получения дохода. Виза должна оставаться действительной на весь период пребывания в Мексике. При отсутствии указанных виз необходимо заранее оформить мексиканскую визу в консульстве.

Российская Федерация

На основании положений Федерального закона от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и Федерального закона от 3 декабря 2008 года № 242-ФЗ «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» в Российской Федерации вводится эксперимент по апробации правил и условий въезда и выезда иностранных граждан, и лиц без гражданства (далее — Эксперимент).

Эксперимент включает в себя два этапа пересечения государственной границы Российской Федерации:

Первый этап действует с декабря 2024 года до 30 июня 2026 года в воздушных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации в международных аэропортах Москвы (Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский), а также в автомобильном пункте пропуска «Маштаково» (Оренбургская область). В рамках него осуществляется сбор биометрических персональных данных иностранных граждан.

Второй этап действует с 30 июня 2025 года до 30 июня 2026 года во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации и предусматривает выполнение Правил организации. Иностранным гражданам, планирующим въезд в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, необходимо не позднее чем за 72 часа до въезда (в экстренных случаях – не позднее чем за 4 часа) направить в приложении «ruID» сведения о целях въезда и пребывания в России.

В настоящее время заполнение и отправка информации посредством приложения «ruID» носят добровольный характер. Граждане РК могут въезжать на территорию РФ без подачи заявления через приложение.

Эксперимент не распространяется на следующие категории иностранных граждан: главы дипломатических представительств и главы консульских учреждений иностранных государств в РФ, а также члены их семей; сотрудники дипломатических представительств и работники консульских учреждений, а также члены их семей; должностные лица международных организаций (или их представительств), заключивших соглашения с Правительством РФ об условиях пребывания на территории РФ, и члены их семей, а также должностные лица международных организаций, въезжающие в РФ или выезжающие из РФ в связи с исполнением служебных обязанностей; владельцы дипломатических и служебных паспортов, а также иных действительных документов, удостоверяющих личность и признаваемых РФ в этом качестве, при наличии в них дипломатической или служебной визы, въезжающие в РФ или выезжающие из РФ в связи с исполнением служебных обязанностей или в составе официальных делегаций, а также члены их семей; иностранные граждане и лица без гражданства, не достигшие 6-летнего возраста.

