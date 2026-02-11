РУ
    Единственный казахстанец в рейтингах UFC потерял позиции

    UFC, крупнейшая международная организация, проводящая бои по смешанным единоборствам, опубликован свежий рейтинг бойцов в каждой весовой категории, представленной в лиге, передает Kazinform.

    Асу
    Фото: instagram.com/ufc

    На текущий момент в рейтингах UFC можно обнаружить только одного спортсмена из Казахстана – Асу Алмабаева в наилегчайшем весе. Еще неделю назад Асу занимал седьмое место и полным ходом готовился к поединку с Брэндоном Морено на его родине, в Мексике, 28 февраля. Однако за два дня до вылета в США Алмабаев на тренировке сломал руку и снялся с поединка.  

    В новой версии рейтинга это событие не осталось незамеченным. Казахстанец теперь занимает восьмое место, а не седьмое, как ранее. Его несостоявшийся соперник Морено также переместился с пятого на шестое место. На пятое место поднялся японец Киоджи Хоригучи.

    Отметим, что исключенный из рейтинга полусреднего веса неделю назад Шавкат Рахмонов не вернулся в рейтинг, так как его возвращение в бои возможно только ближе к концу 2026 года. 

    Тем временем, мы рассказывали о новом контракте с UFC казахстанца Николая Веретенникова после его яркой победы в минувшие выходные. 

