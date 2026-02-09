Казахстанец впервые получил бонусы от UFC и продлил контракт

Пока Шавкат Рахмонов и Асу Алмабаев восстанавливаются после травм, другие казахстанские бойцы в UFC достойно представляют страну, продолжая победные традиции соотечественников.

На турнире UFC Vegas 113 в октагон вышел казахстанец Николай Веретенников. Его соперником был американец Нико Прайс. Николай уже с первых секунд поединка продемонстрировал свою волю к победе и так быстро развил свое преимущество над соперником, что через 1 минуту и 42 секунды после начала боя отправил своего оппонента в нокаут, бойцы в этот момент находились в положении стоя.

Данная победа — первая досрочная для Веретенникова в UFC. По итогам поединка казахстанец узнал сразу две хорошие новости. Во-первых, он получил новый контракт с UFC на 4 боя, во-вторых, ему выплачен бонус в размере 25 тысяч долларов — по правилам, с нового 2026 года такую прибавку к основному гонорару получают все бойцы, сумевшие выиграть досрочно. Бонусы UFC повысили после вступления в силу семилетнего соглашения UFC с вещателем Paramount+ на 7,7 млрд долларов.

Отметим, что Веретенников принял бой на турнире UFC Vegas 113 за три недели до его начала, согласившись подменить американца Эрика Нолана в бою против бразильца Жозе Энрике Соуза. За неделю до поединка Веретенников-Соуза стало известно что бразилец не сможет принять участие в поединке, подменить уже его в бою против Николая согласился Нико Прайс.

Кто еще из казахстанцев выступит в UFC, мы рассказывали ранее.