Без Рахмонова и Алмабаева: за кого еще и когда болеть казахстанцам в UFC

Шавкат Рахмонов, бывший второй номер рейтинга полусреднего веса, в последний раз дрался в UFC декабря 2024 года. Его соперником был ирландец Иэн Гэрри. Бой закончился победой Рахмонова, хотя уже на тот поединок Шавкат выходил с травмой ноги. Весь 2025 год Шавкат Рахмонов занимался лечением травмы, перенес операцию и после восстановления возобновил тренировки. Все шло к тому, что в первой половине 2026 года Рахмонов должен был вернуться в октагон, но не случилось: спортсмен перенес еще одну операцию и выбыл до конца года, его исключили из рейтинга.

Асу Алмабаев должен был провести бой 28 февраля против мексиканца Брэндона Морено, но на тренировке получил травму руки и отказался от поединка. Когда вернется в октагон Алмабаев, пока не известно. Однако, боец сообщил, что он получил новый контракт с UFC и впереди его ждет немало ярких поединков.

Тем временем, четверо других казахстанцев продолжают подготовку к своим боям в UFC.

Дебютант лиги Алиби Идрис, выступающий в наилегчайшем весе, готовится к поединку против Оде Осборна из Ямайки, который состоится 21 февраля в Хьюстоне на турнире UFC Fight Night. В UFC Алиби Идрис попал как финалист 33-го сезона шоу The Ultimate Fighter. Несмотря на то, что в финальном поединке на шоу Алиби Идрис проиграл Джозефу Моралесу, он получил контракт.

Бекзат Алмахан провел свой последний поединок против Александра Топурии 22 ноября 2025 года на турнире UFC, в котором уступил. На данный момент официальной информации о дате следующего боя или новом сопернике после поражения от Топурии не поступало, хотя, о завершении контракта с ним сведений не поступало.

Николай Веретенников проведет свой следующий бой 7 февраля 2026 года на турнире UFC Vegas 113 в Лас-Вегасе. Его соперником станет американский ветеран Нико Прайс. Это первый бой Николая по новому контракту с UFC. Изначально предполагалось, что соперником будет бразилец Жозе Энрике, но позже соперника заменили на Нико Прайса.

Дияр Нургожай Казахстанский боец полутяжелого веса Дияр Нургожай проведет свой следующий поединок 7–8 марта 2026 года на турнире UFC 326 в Лас-Вегасе. Соперником станет 22-летний бразильский дебютант промоушена Рафаэль Тобиас. Для Нургожая этот бой станет решающим после двух поражений. От того, сможет ли он выиграть и каким образом он это сделает, будет зависеть, продлит ли с ним контракт UFC.

Ранее о желании вернуться в UFC заявил 37-летний казахстанский боец, чемпион лиги Oktagon Жалгас Жумагулов.