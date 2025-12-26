Единый QR и стейблкоин: как изменилась финансовая система Казахстана в 2025 году

Почему Нацбанк держит высокую ставку

Главным событием года стало ужесточение денежно-кредитной политики. В марте Национальный банк повысил базовую ставку до 16,5%, а в октябре — до 18%. На этом уровне она остается до конца года.

— Решение о повышении базовой ставки до 18% было принято с учетом обновленных прогнозов и было необходимой мерой для сдерживания инфляции и недопущения избыточного охлаждения экономической активности, — говорится в ответе Национального банка на официальный на запрос агентства Kazinform.

При этом высокий процент не полностью охлаждает спрос: в экономику продолжают поступать значительные средства по государственным и квазигосударственным программам.

Поэтому регулятор задействует и другие меры. В 2025 году Нацбанк начал целенаправленно сокращать объем свободных денег в системе. Минимальные резервные требования для банков выросли с 0,8 до 2,7 трлн тенге — эти средства размещены на счетах Нацбанка в качестве буфера. Еще около 2,7 трлн тенге было изъято из экономики за счет продажи золота. Проще говоря, Нацбанк последовательно «сжимает» денежную массу, чтобы снизить давление на цены.

Дополнительно ужесточились правила кредитования: усилен контроль за долговой нагрузкой и ограничен рост потребительских займов. Цель — не допустить перегрева экономики, которая при этом продолжает расти более чем на 6%.

Регулятор уже дал сигнал рынку: до середины 2026 года ставка, скорее всего, останется высокой. Казахстан входит в период «дорогих денег», где ключевыми становятся эффективность бизнеса и осторожное кредитование.

Коллаж: Kazinform / Freepik

Новые банки

В 2025 году в Казахстане появились два новых банка — АО «Коммерческий банк БиЭнКей» и АО «KMF Банк». Один из них был создан путем преобразования крупнейшей микрофинансовой организации страны. Их открытие стало частью реализации поручения Президента РК по развитию конкуренции в банковском секторе.

Выход на казахстанский рынок Коммерческого банка БиЭнКей (BNK Commercial Bank) пришелся на период жесткой денежно-кредитной политики. С самого начала банк выстраивает свою модель с учетом высокой базовой ставки, делая акцент на обслуживание малого и среднего бизнеса.

Цифровой тенге: от эксперимента — к новой финансовой инфраструктуре

Цифровой тенге, который был запущен в 2023 году, в этом году перешел из стадии эксперимента к реальному использованию. Он стал третьей формой национальной валюты — наряду с наличными и безналичными деньгами.

В Нацбанке подчеркивают: цифровой тенге — не криптовалюта и не заменяет банки. Это деньги государства, которые работают через привычные банковские приложения.

— Цифровой тенге является денежным средством, эмитируемым Национальным банком и являющимся его обязательством, в то время как криптовалюты не являются деньгами, по ним отсутствуют чьи-либо обязательства, — заявили в Нацбанке.

Его главное отличие — «программируемость». Средства можно направить строго на конкретные цели, исключив нецелевое использование. Поэтому цифровой тенге начали внедрять с бюджета и госпрограмм:

— при ремонте автомобильных дорог в Павлодарской и Атырауской областях;

— при строительстве железной дороги «Достык–Мойынты»;

— в проектах по возврату НДС;

— при субсидировании и кредитовании фермеров;

— в пилоте — оплата ваучеров на бесплатное горячее питание школьников в Астане.

Маркированные средства нельзя обналичить или потратить «в сторону». Они доходят до конечного подрядчика строго по цепочке, а маркировка снимается только после выполнения условий договора.

С точки зрения макроэкономики цифровой тенге не создает «новых денег». Это означает, что он не разгоняет инфляцию сам по себе и не меняет логику денежно-кредитной политики. Он лишь делает движение средств более прозрачным и управляемым.

Фото: Адлет Беремкулов/ Kazinform

К 2025 году объем эмиссии (выпуска) цифрового тенге в рамках пилотных проектов достиг около 270 млрд тенге. К платформе подключены семь финансовых организаций, включая крупные банки, Казпочту и Комитет казначейства Минфина. В ближайшее время цифровой тенге начнут активнее использовать в республиканском и местных бюджетах, а также в бюджетах государственных холдингов. Премьер-министр РК Олжас Бектенов сказал, что этот инструмент играет ключевую роль в борьбе с теневой экономикой.

Дополнительно цифровой тенге планируется использовать в национальном проекте «Модернизация энергетического и коммунального сектора» с общим бюджетом 13,5 трлн тенге — именно там контроль за целевым расходованием средств критически важен.

Полноценный запуск платформы цифрового тенге запланирован до конца 2025 года. При этом финрегулятор подчеркивает: массовый доступ будет расширяться поэтапно. В перспективе рассматриваются и трансграничные расчеты: с ОАЭ и Китаем и возможно со странами ЦА.

Тенговый стейблкоин: частные деньги под надзором

В 2025 году в Казахстане запустили первый пилотный стейблкоин в тенге. В отличие от цифрового тенге, это частный цифровой актив, обеспеченный реальными деньгами и находящийся под контролем регулятора.

— Цифровой тенге, как и обычные наличные банкноты национальной валюты выпускается Национальным банком. В то же время, тенговый стейблкоин — частный цифровой актив, привязанный к тенге и обеспеченный реальными фиатными деньгами. Стейблкоин является обязательством компании, которая его выпустила, — говорится в ответе Нацбанка на запрос агентства Kazinform.

Проще говоря, цифровой тенге — это деньги государства, а стейблкоин — деньги частной компании, но с привязкой к тенге и под надзором регулятора.

Первый тенговый стейблкоин был запущен участником регуляторной песочницы — компанией Intebix (криптобиржа МФЦА) совместно с Solana, Mastercard и Евразийским банком. Это позволило связать крипторынок с традиционной финансовой инфраструктурой. Ключевая идея — крипто-фиатный мост. Пользователь может обменять криптовалюту на стейблкоин в тенге и расплачиваться им, в том числе через криптокарты.

Параллельно в 2025 году стартовал и проект криптокарт, которые позволяют оплачивать товары и услуги за счет криптовалют с моментальной конвертацией в тенге. Формально расчет всегда происходит в реальных деньгах, но источник средств — цифровые активы.

— Спрос на стейблкоин, обеспеченный тенге, в ближайшем будущем будет только увеличиваться… В перспективе он найдет применение и в международных расчетах — в рамках трансграничных платежных схем, — говорится в ответе НБ.

Но пока конкретных цифр о его использовании нет.

Единый QR

13 ноября 2025 года в Казахстане официально запущена единая система межбанковских QR-платежей. Ключевое отличие единого QR — снятие барьеров между банками. Теперь не имеет значения, клиентом какого банка является покупатель, и чей терминал установлен у продавца.

Фото: Nano Banana Pro

Как пояснили в Нацбанке, идея проста: у среднего казахстанца установлены 3–4 банковских приложения, а в торговых точках — терминалы разных банков. Единый QR объединяет эту разрозненную инфраструктуру в одну систему.

На момент запуска система охватывает несколько миллионов пользователей. В промышленном режиме уже работают Halyk Bank, Банк ЦентрКредит, Freedom Bank, Home Credit, RBK и Altyn Bank. Остальные банки находятся в процессе подключения, полный масштаб ожидается в 2026 году.

Важно, что Казахстан движется в общем региональном тренде. Кыргызстан прошел этот путь раньше и получил измеримый эффект: рост количества QR-операций в десятки раз и резкое увеличение объема безналичных платежей. Россия, в свою очередь, запускает единый QR вслед за Казахстаном.

Следующий этап — трансграничные QR-платежи.

— Мы уже ведем переговоры с центральными банками стран Центральной Азии, Турции и ОАЭ и рассчитываем на запуск первых пилотных проектов во второй половине следующего года, — сказал руководитель цифровой трансформации Нацбанка Бинур Жаленов.

При этом регулятор подчеркивает, что в трансграничных расчетах нет конфликта между банками и финтехом.

— Полагаем, что банки и финтех-компании могут найти свою нишу в трансграничных расчетах, в том числе оказывать услуги путем объединения усилий, — говорится в ответе НБ на запрос редакции.

Не случайно на этом фоне Казахстан демонстрирует рост в международных цифровых рейтингах и сохраняет лидерство в регионе по готовности к внедрению современных технологий. Казахстан занял 60-е место среди 195 стран мира в Government AI Readiness Index 2025, опубликованном международным аналитическим центром Oxford Insights, продемонстрировав рост сразу на 16 позиций за один год. В случае с единым QR это лидерство выражается не в концепциях, а в повседневной практике.

Ранее мы писали как изменилась мировая экономика в 2025 году.