Как изменилась мировая экономика в 2025 году

Хрупкость экономики

Международный валютный фонд охарактеризовал развитие мировой экономики в 2025 году как «хрупкую устойчивость в условиях сохраняющейся неопределенности». В Организации экономического сотрудничества и развития дают схожую, но более настороженную оценку, определяя текущую динамику как «устойчивый рост, сопровождаемый нарастающей хрупкостью».

По прогнозам МВФ, по итогам года рост глобального ВВП составит 3,2% против прошлогодних 3,3%. В разрезе стран и регионов динамика значительно различается. Китай ожидает прироста ВВП в 5%, США — 3%, Япония — 2,3%. На более скромный рост нацелены ЕС — 1,4% и Республика Корея — 0,9%. Декабрьский прогноз Азиатского банка развития для стран Центральной Азии установил отметку в 5,8%.

Объем мировой торговли уверенно движется к обновлению исторического максимума. В Конференции ООН по торговле и развитию ожидают рост в 7% и преодоление отметки в $35 трлн.

Инфляционное давление в глобальном масштабе продолжит ослабевать. МВФ прогнозирует снижение среднего уровня инфляции в мире до 4,2% против 5,7% в 2024 году и пиковых значений свыше 8,7% в 2022 году.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Общее замедление роста мировой экономики во Всемирном банке связывают прежде всего с увеличением торговых барьеров и ростом неопределенности в глобальной экономической политике.

«Трампериканские горки» на мировых рынках

2025 год стал для мировых рынков настоящей проверкой на прочность. Февральское решение США о повышении импортных пошлин запустило цепную реакцию, которая за считанные недели обрушила котировки по всему миру и стерла триллионы долларов рыночной капитализации.

В период с февраля по апрель американский индекс S& P500 потерял 21,6%, европейский EURO STOXX 50 снизился на 20%, а японский NIKKEI 225 просел почти на 23%. Настроения на рынках напоминали первые месяцы глобальных кризисов прошлых лет.

Ситуация начала стабилизироваться после серии частичных торговых договоренностей между США и рядом партнеров. Напряженность постепенно ослабла, а во второй половине года рынки перешли к восстановлению. Волатильность уступила место осторожному оптимизму. Индекс S& P500 прибавил около 11%, STOXX 50 вырос на 4,3%, а NIKKEI 225 показал наиболее сильную динамику, увеличившись примерно на 28%.

Криптовалютный рынок прошел собственный цикл резких взлетов и падений. В первые четыре месяца года цена биткоина снизилась с $98 тысяч до $75 тысяч. Осенью крупнейшая криптовалюта обновила исторический максимум, достигнув отметки в $126 тысяч. Однако к концу года последовала коррекция в район $90 тысяч, вновь подтвердив статус одного из самых чувствительных индикаторов настроений инвесторов.

Фото: Midjourney

Нефтяной рынок на протяжении всего года балансировал между опасениями замедления мировой экономики и надеждами на восстановление спроса. Цена нефти Brent за двенадцать месяцев снизилась с $75 до $60 за баррель, отражая сдержанные ожидания в отношении темпов глобального роста.

Защитные активы оказались в центре внимания. Фьючерсы на золото взлетели с $2636 до $4400 за унцию, а серебро подорожало вдвое с $30 до $60. Этот рост стал наглядным показателем того, насколько высок спрос на инструменты сохранения стоимости в эпоху экономической и геополитической неопределенности.

Бум ИИ или «Скайнет» уже близко

Известный американский журнал Time в заключительном декабрьском номере назвал «Архитекторов искусственного интеллекта» людьми 2025 года. Этот выбор стал символом ключевого сдвига уходящего года.

Фото: X.com/@time

Искусственный интеллект окончательно перестал быть экспериментальной технологией и утвердился как системная сила, меняющая структуру мировой экономики, модель роста и баланс глобальной конкуренции.

В 2025 году ИИ превратился в полноценную инфраструктуру развития. По оценкам аналитиков, глобальные расходы на ИИ в 2025 году приблизятся к отметке в $1,5 трлн, при этом значительная часть этих средств направляется на вычислительные мощности и инфраструктуру.

Инфраструктурный сдвиг стал катализатором беспрецедентного роста рынка полупроводников. Производитель графических процессоров Nvidia осенью 2025 года вошел в историю, став первой в мире компанией с рыночной капитализацией выше $5 трлн.

Финансовые рынки быстро отреагировали на эту трансформацию. Как пишет CNBC, индекс S& P 500 оказался как никогда ранее сконцентрирован вокруг компаний, связанных с искусственным интеллектом. Пять крупнейших технологических гигантов Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet и Amazon сегодня формируют около 30% всей капитализации индекса.

Фото: publicdomainpictures.net

На фоне этих процессов сравнение с фантастическими сценариями уже не кажется столь гиперболичным. До 2029 года, когда в вымышленной вселенной враждебный искусственный интеллект Скайнет отправляет Терминатора в прошлое, осталось всего несколько лет. Реальность, разумеется, далека от киношных сюжетов, однако 2025 год уже вошел в историю как переломный. Именно в этом году ИИ стал не темой будущего, а одним из главных факторов настоящего.

Что говорят эксперты

По мере ускорения технологических и финансовых трансформаций тревожные сигналы все чаще звучат со стороны крупнейших мировых инвесторов и международных институтов. Их оценки сходятся в одном: период относительной предсказуемости для глобальной экономики подходит к концу.

Известный американский финансист Рэй Далио предупреждает, что в ближайшие год-два мировая экономика вступает в фазу повышенной нестабильности, обусловленной наложением сразу нескольких структурных рисков. Речь идет о перегреве частного капитала, пузырях на рынке венчурных инвестиций, росте долговой нагрузки и усложнении рефинансирования.

— Признаки системных искажений становятся все более заметными, а происходящее все чаще напоминает ситуацию накануне кризиса доткомов начала 2000-х годов. В этой логике рынок сегодня находится в состоянии пузыря сразу по ряду ключевых параметров, — подчеркивает Р.Далио.

Фото: Javier Rojas \ TASS

Схожие опасения высказывает и Майкл Бьюрри, инвестор, получивший мировую известность после точного прогноза кризиса 2008 года. В качестве повода для беспокойства он указал на избыточность со стороны предложения, включая масштабное строительство дата-центров и многомиллиардные обязательства при отсутствии реального конечного спроса.

Осторожную позицию разделяют и эксперты Всемирного банка. В их оценках подчеркивается, что траектория развития мировой экономики остается хрупкой. Потенциал роста может ослабнуть в случае изменения отношения инвесторов к риску и ужесточения финансовых условий, что способно усилить волатильность валютных курсов и потоков капитала. Дополнительным фактором неопределенности остается геополитическая напряженность, эскалация которой способна вновь подорвать доверие и затормозить глобальную торговлю.