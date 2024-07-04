Единый банк гуманитарных инициатив и программ ШОС предложил разработать Шавкат Мирзиёев

Обычаи и уклад жизни наших народов — это мощная жизнеутверждающая сила, которая служит укреплению мостов взаимного доверия, добрососедства и прочной дружбы. Об этом заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на встрече «ШОС+» в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Обычаи и уклад жизни наших народов - это мощная жизнеутверждающая сила, которая служит укреплению мостов взаимного доверия, добрососедства и прочной дружбы. Именно этот посыл содержится в принятой недавно по нашей общей инициативе резолюции Генассамблеи ООН Международный день диалога между цивилизациями, — сказал Шавкат Мирзиёев.

Вместе с тем Глава Узбекистана выразил уверенность в том, что итоги нынешней встречи дадут мощный импульс развитию многогранного партнерства в рамках ШОС.

— В данном контексте как никогда актуальна выдвинутая нами Самаркандская инициатива солидарности во имя общей безопасности и процветания, нацеленная на преодоление дефицита доверия путем конструктивного диалога и многостороннего партнерства. Практическая реализация данной инициативы будет способствовать укреплению межцивилизационного диалога для преодоления противоречий на пути устойчивого развития. Уверен, что вместе мы сделаем организацию еще более созидательной, благодаря реализации программ в сфере культурных, образовательных, молодежных и туристических обменов. В этих целях предлагаем разработать Единый банк гуманитарных инициатив и программ ШОС, которые позволят систематизировать и совместно осуществлять проекты в указанных направлениях с привлечением всех заинтересованных сторон. Убежден, что итоги нынешней встречи дадут мощный импульс развитию многогранного партнерства в рамках ШОС, — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Ранее сообщалось, что встреча в формате «ШОС +» началась в Астане.

Саммит ШОС завершился в первой половине дня. В ходе мероприятия Беларусь стала полноправным членом Организации. Таким образом, Организация начала свою работу как «Шанхайская десятка».

Также по итогам саммита главы государств подписали Астанинскую декларацию и ряд других важных документов, касающихся деятельности ШОС.