Дзюдоистка Самалай Ергалиева завоевала «бронзу» Исламиады-2025

Спортсменка выиграла схватку за третье место в весовой категории до 63 килограммов.

Ергалиева в решающем для себя раунде одержала победу над Самирой Кхаках (Иран).

Таким образом, в активе сборной Казахстана уже три награды. Ранее вторыми стали дзюдоисты Шерзод Давлатов и Ержан Еренкаипов.

