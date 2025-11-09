РУ
    23:52, 08 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Дзюдоистка Самалай Ергалиева завоевала «бронзу» Исламиады-2025

    Самалай Ергалиева стала третьей в дзюдо на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Фото: НОК РК

    Спортсменка выиграла схватку за третье место в весовой категории до 63 килограммов.

    Фото: НОК РК

    Ергалиева в решающем для себя раунде одержала победу над Самирой Кхаках (Иран).

    Фото: НОК РК

    Таким образом, в активе сборной Казахстана уже три награды. Ранее вторыми стали дзюдоисты Шерзод Давлатов и Ержан Еренкаипов.

    Фото: НОК РК

    Ранее сообщалось, что дзюдоисты Шерзод Давлатов и Ержан Еренкаипов завоевали серебреяные медали Игр исламской солидарности.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Дзюдо
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
