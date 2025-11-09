РУ
    21:32, 08 Ноябрь 2025

    Ержан Еренкаипов взял серебряную медаль на Исламиаде-2025

    Вторую серебряную медалью завоевала казахстанская команда по дзюдо на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Фото: НОК РК

    На вторую ступень пьедестала в весовой категории до 66 килограммов поднялся Ержан Еренкаипов.

    Фото: НОК РК

    В финале наш дзюдоист уступил Замохшари Бекмуродову из Узбекистана.

    Фото: НОК РК

    Ранее сообщалось, что в весе до 60 килограммов серебреяную медаль завоевал Шерзод Давлатов.

    Спорт спортсмены Казахстана Дзюдо
    Гульжан Тасмаганбетова
