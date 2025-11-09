Ержан Еренкаипов взял серебряную медаль на Исламиаде-2025

На вторую ступень пьедестала в весовой категории до 66 килограммов поднялся Ержан Еренкаипов.

Фото: НОК РК

В финале наш дзюдоист уступил Замохшари Бекмуродову из Узбекистана.

Ранее сообщалось, что в весе до 60 килограммов серебреяную медаль завоевал Шерзод Давлатов.