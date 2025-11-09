21:32, 08 Ноябрь 2025 | GMT +5
Ержан Еренкаипов взял серебряную медаль на Исламиаде-2025
Вторую серебряную медалью завоевала казахстанская команда по дзюдо на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.
На вторую ступень пьедестала в весовой категории до 66 килограммов поднялся Ержан Еренкаипов.
В финале наш дзюдоист уступил Замохшари Бекмуродову из Узбекистана.
Ранее сообщалось, что в весе до 60 килограммов серебреяную медаль завоевал Шерзод Давлатов.