Шерзод Давлатов завоевал «серебро» Игр исламской солидарности

Спортсмен отметился «серебром» в весовой категории до 60 килограммов.

Фото: НОК РК

В финале Давлатов уступил Салиху Йылдызу (Турция), получив три предупреждения.

Отметим, что это первая медаль сборной Казахстана на Исламиаде-2025.

Напомним, Казахстан вошел в десятку стран с самым большим составом на Играх исламской солидарности.