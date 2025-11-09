РУ
    20:40, 08 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Шерзод Давлатов завоевал «серебро» Игр исламской солидарности

    Казахстанский дзюдоист Шерзод Давлатов стал вторым на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    п
    Фото: НОК РК

    Спортсмен отметился «серебром» в весовой категории до 60 килограммов.

    п
    Фото: НОК РК

    В финале Давлатов уступил Салиху Йылдызу (Турция), получив три предупреждения.

    п
    Фото: НОК РК

    Отметим, что это первая медаль сборной Казахстана на Исламиаде-2025.

    п
    Фото: НОК РК

    Напомним, Казахстан вошел в десятку стран с самым большим составом на Играх исламской солидарности.

    Спорт спортсмены Казахстана Дзюдо
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
