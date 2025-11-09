20:40, 08 Ноябрь 2025 | GMT +5
Шерзод Давлатов завоевал «серебро» Игр исламской солидарности
Казахстанский дзюдоист Шерзод Давлатов стал вторым на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.
Спортсмен отметился «серебром» в весовой категории до 60 килограммов.
В финале Давлатов уступил Салиху Йылдызу (Турция), получив три предупреждения.
Отметим, что это первая медаль сборной Казахстана на Исламиаде-2025.
Напомним, Казахстан вошел в десятку стран с самым большим составом на Играх исламской солидарности.