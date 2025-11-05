Казахстан вошел в десятку стран с самым большим составом на Играх исламской солидарности

Соревнования продлятся две недели и на них будет разыграно 270 комплектов медалей в 24 видах спорта. Впервые медали будут разыграны в джиу-джитсу и муайтай.

Впервые Игры прошли в 2005 году в Саудовской Аравии. Участие в играх принимают спортсмены со всех континентов — государства Африки (27), Азии (25), Европы (3) и Южной Америки (2). Вторые Игры были отменены, третьи Игры прошли в городе Палембанг в 2013 году. Четвертые Игры прошли в Баку (Азербайджан) в 2017 году, а пятые — в Конье (Турция) в 2022-м. В этом году, спустя 20 лет, Саудовская Аравия вновь станет хозяйкой турнира.

Страна активно проводит международные соревнования — она уже получила право на проведение зимних Азиатских игр 2029 года, летних Азиатских игр 2034 года и чемпионата мира по футболу. Кроме того, Саудовская Аравия претендует на проведение летней Олимпиады 2036 года.

Казахстан в 15 видах спорта представят 98 спортсменов — 48 мужчин и 50 женщин. По числу участников наша команда занимает 10-е место среди 57 стран.

В их числе — чемпионы мира Нургиса Адилетулы, Артем Антропов (тяжелая атлетика), Ризабек Айтмухан и Нуркожа Кайпанов (вольная борьба), Рамазан Кусаинов и Жибек Кулумбетова (джиу-джитсу), Әбіл Галиев (муайтай), а также бронзовый призер Олимпиады в Токио Софья Берульцева (каратэ WKF). Больше всего казахстанцев выступит в дзюдо (11 спортсменов), легкой атлетике (10) и джиу-джитсу (9).

За всю историю участия Казахстана в Играх исламской солидарности наши спортсмены завоевали 134 медали — 42 золотые, 36 серебряных и 56 бронзовых.

Лидером по количеству золотых наград остается плавание (17 золотых медалей). Далее следуют тяжелая атлетика (8), трековый велоспорт (5), кикбоксинг (4), бокс (2), гимнастика (2), каратэ (2), легкая атлетика (1) и борьба (1).

На прошлых Играх исламской солидарности, проходивших в 2021 году в Конье, сборная Казахстана завоевала 27 золотых, 23 серебряные и 39 бронзовых медалей, заняв пятое место в общекомандном зачете.

Ранее был назван состав команды Казахстана по борьбе на участие в Играх исламской солидарности.