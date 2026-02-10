Двух сталкеров арестовали за преследование женщин в Шымкенте

В Шымкенте арестовали двоих мужчин, подозреваемых в преследовании женщин. Первый случай произошел после расставания. По данным полиции, бывший молодой человек не принял отказ и продолжил навязывать общение. Он писал сообщения, звонил с разных номеров, приходил к дому девушки и к месту ее работы.

Потерпевшая заблокировала его в социальных сетях и прекратила любые контакты, однако преследование продолжилось.

— Подозреваемый был незамедлительно задержан и заключен под стражу, — сообщили в ДП Шымкента.

Во втором случае преследование переросло в применение физической силы. После инцидента женщина обратилась в правоохранительные органы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям о сталкинге и нанесении побоев. Суд санкционировал его арест.

кадр из видео

В полиции отметили, что оба дела направили в суд в течение суток после возбуждения.

— Подобные факты будут жестко пресекаться в рамках действующего законодательства, — подчеркнули в правоохранительных органах.

Тема незаконного преследования в Шымкенте звучит особенно остро после жестокого убийства 21-летней студентки Нурай Серикбай в январе этого года. Подозреваемому по тому делу вменяют сразу несколько тяжких статей, включая сталкинг. Следствие продолжается.