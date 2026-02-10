РУ
    17:32, 10 Февраль 2026 | GMT +5

    Двух сталкеров арестовали за преследование женщин в Шымкенте

    В обоих случаях они были знакомы с женщинами, на которых оказывали давление. Уголовные дела уже переданы в суд, передает корреспондент агентства Kazinform.

    кадр из видео

    В Шымкенте арестовали двоих мужчин, подозреваемых в преследовании женщин. Первый случай произошел после расставания. По данным полиции, бывший молодой человек не принял отказ и продолжил навязывать общение. Он писал сообщения, звонил с разных номеров, приходил к дому девушки и к месту ее работы.

    Потерпевшая заблокировала его в социальных сетях и прекратила любые контакты, однако преследование продолжилось.

    — Подозреваемый был незамедлительно задержан и заключен под стражу, — сообщили в ДП Шымкента.

    Во втором случае преследование переросло в применение физической силы. После инцидента женщина обратилась в правоохранительные органы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям о сталкинге и нанесении побоев. Суд санкционировал его арест.

    кадр из видео

    В полиции отметили, что оба дела направили в суд в течение суток после возбуждения.

    — Подобные факты будут жестко пресекаться в рамках действующего законодательства, — подчеркнули в правоохранительных органах.

    Тема незаконного преследования в Шымкенте звучит особенно остро после жестокого убийства 21-летней студентки Нурай Серикбай в январе этого года. Подозреваемому по тому делу вменяют сразу несколько тяжких статей, включая сталкинг. Следствие продолжается.

    Сталкинг Шымкент
