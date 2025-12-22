РУ
    Двух должностных лиц наказали в ВКО за вмешательство в бизнес

    В Восточно-Казахстанской области продолжается системная работа прокуратуры по поддержке инвесторов и защите прав предпринимателей, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

    Фото: Freepik

    С начала года прокурорскими мерами защищены права 1266 предпринимателей, решены две системные проблемы бизнеса и оказана поддержка 11 инвесторам.

    За незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность к ответственности по ст.173 Кодекса об административных правонарушениях привлечены 2 должностных лица.

    Для открытого диалога с бизнесом прокуратура совместно с Палатой предпринимателей «Атамекен» провела 42 встречи с участием предпринимателей. 

    Одним из последних примеров стал случай с ТОО «Алтайская Форель». Предпринимателю неоднократно отказывали в выдаче ветеринарной справки, необходимой для перевозки рыбы. Основанием для отказа послужили требования о предоставлении документа о происхождении вылова, хотя это не предусмотрено действующим законодательством и фактически блокировало деятельность предприятия. После вмешательства прокуратуры права предпринимателя восстановлены — справка выдана.

