    17:55, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Возьмем за вас кредит: предпринимателям рассказали, как не стать жертвой мошенников

    Получение льготного кредита или субсидии для начинающих предпринимателей всегда сопровождается рядом рисков. В эфире программы «Уәде» телеканала Jibek Joly председатель правления фонда «Даму» Фархат Сарсекеев дал важные рекомендации для тех, кто только открывает собственный бизнес, передает корреспондент агентства Kazinform.

    деньги, ақша, тенге, банк
    Фото: pexels

    — Да, такая проблема существует. На рынке появились компании, которые предлагают помочь открыть бизнес, составить бизнес-план и даже «взять кредит за вас». Часть из этих фирм создают люди, ранее работавшие в банках или в самом фонде «Даму». Чтобы защитить предпринимателей, мы решили ввести аккредитацию таких консалтинговых компаний, — рассказал Фархат Сарсекеев.

    По его словам, проверка будет двухступенчатой: сначала через Департамент безопасности будет оцениваться честность компании, затем — опыт и квалификация. На основании этих данных будет составляться официальный список проверенных консультантов. Пилотный проект стартовал в июле и продлится до ноября текущего года.

    — Наша миссия — поддержка и развитие макроэкономики, а также малого и среднего бизнеса. Предприниматели должны использовать только проверенную, законодательно подтвержденную информацию. Для этого можно обращаться на наш официальный сайт, в филиалы фонда или звонить в Call-центр «1408». Конечно, предприниматели бывают разные, но мы делаем все, чтобы обезопасить их, — добавил председатель фонда.

    Отметим, что в Казахстане предприниматели получают льготные кредиты через банки второго уровня. Фонд «Даму» координирует процесс, чтобы помощь была прозрачной, а риски минимальными.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане запустили единый QR для банков. 

     

    Теги:
    Малый и средний бизнес Финансы Бизнес Банки Предпринимательство и власть
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
