Возьмем за вас кредит: предпринимателям рассказали, как не стать жертвой мошенников

— Да, такая проблема существует. На рынке появились компании, которые предлагают помочь открыть бизнес, составить бизнес-план и даже «взять кредит за вас». Часть из этих фирм создают люди, ранее работавшие в банках или в самом фонде «Даму». Чтобы защитить предпринимателей, мы решили ввести аккредитацию таких консалтинговых компаний, — рассказал Фархат Сарсекеев.

По его словам, проверка будет двухступенчатой: сначала через Департамент безопасности будет оцениваться честность компании, затем — опыт и квалификация. На основании этих данных будет составляться официальный список проверенных консультантов. Пилотный проект стартовал в июле и продлится до ноября текущего года.

— Наша миссия — поддержка и развитие макроэкономики, а также малого и среднего бизнеса. Предприниматели должны использовать только проверенную, законодательно подтвержденную информацию. Для этого можно обращаться на наш официальный сайт, в филиалы фонда или звонить в Call-центр «1408». Конечно, предприниматели бывают разные, но мы делаем все, чтобы обезопасить их, — добавил председатель фонда.

Отметим, что в Казахстане предприниматели получают льготные кредиты через банки второго уровня. Фонд «Даму» координирует процесс, чтобы помощь была прозрачной, а риски минимальными.

Ранее сообщалось, что в Казахстане запустили единый QR для банков.