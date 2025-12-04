Двое выживших при пожаре в Туркестанской области проходят лечение в районной больнице

По информации областного управления здравоохранения, в настоящее время они продолжают лечение в Жетысайской районной центральной больнице.

- 1 декабря поступили два пациента, состояние стабильное. Оба получают необходимое лечение в постожоговый период. Дышат самостоятельно, без аппаратной поддержки, жизненно важные показатели стабильны. Лечение проводится согласно утвержденному протоколу. Состояние пациентов находится под постоянным наблюдением врачей, – говорится в сообщении ведомства.

В результате страшного пожара в Жетысайском районе погибли 13 человек, из них 10 дети.

Напомним, ранее сообщалось, что одна из трех выживших при пожаре, 7-летняя девочка скончалась 30 ноября.