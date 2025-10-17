РУ
    10:22, 17 Октябрь 2025 | GMT +5

    Двое полицейских задержаны при сбыте наркотиков в Туркестанской области

    Оба подозреваемых задержаны и водворены в ИВС. Об этом сообщили в МВД на запрос агентства Kazinform. 

    г
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    — Департаментом собственной безопасности МВД совместно с УСБ департамента полиции Туркестанской области по подозрению в совершении противоправных действий задержаны и привлекаются к ответственности двое сотрудников ДП. Информация о якобы скрывшемся подозреваемом не соответствует действительности. Оба подозреваемых задержаны и водворены в ИВС, — сообщил официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

    Он отметил, что проводится досудебное расследование.

    — В департаменте полиции проведено заседание дисциплинарной комиссии, решением которой оба бывших сотрудника уволены по отрицательным мотивам, — сказал Шынгыс Алекешев.

    В отношении остальных ответственных должностных лиц проводится служебная проверка.

    — Министр внутренних дел неоднократно подчеркивал о системной работе по очищению собственных рядов от недобросовестных сотрудников на постоянной основе. Заявляем о принципиальной позиции и нетерпимости к предательству присяги, — добавил Шынгыс Алекешев.

    Ранее сообщалось, что в Жамбылской области семью наркоторговцев приговорили к тюремному сроку.

