Двое полицейских задержаны при сбыте наркотиков в Туркестанской области

— Департаментом собственной безопасности МВД совместно с УСБ департамента полиции Туркестанской области по подозрению в совершении противоправных действий задержаны и привлекаются к ответственности двое сотрудников ДП. Информация о якобы скрывшемся подозреваемом не соответствует действительности. Оба подозреваемых задержаны и водворены в ИВС, — сообщил официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

Он отметил, что проводится досудебное расследование.

— В департаменте полиции проведено заседание дисциплинарной комиссии, решением которой оба бывших сотрудника уволены по отрицательным мотивам, — сказал Шынгыс Алекешев.

В отношении остальных ответственных должностных лиц проводится служебная проверка.

— Министр внутренних дел неоднократно подчеркивал о системной работе по очищению собственных рядов от недобросовестных сотрудников на постоянной основе. Заявляем о принципиальной позиции и нетерпимости к предательству присяги, — добавил Шынгыс Алекешев.

