Двое полицейских задержаны при сбыте наркотиков в Туркестанской области
Оба подозреваемых задержаны и водворены в ИВС. Об этом сообщили в МВД на запрос агентства Kazinform.
— Департаментом собственной безопасности МВД совместно с УСБ департамента полиции Туркестанской области по подозрению в совершении противоправных действий задержаны и привлекаются к ответственности двое сотрудников ДП. Информация о якобы скрывшемся подозреваемом не соответствует действительности. Оба подозреваемых задержаны и водворены в ИВС, — сообщил официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.
Он отметил, что проводится досудебное расследование.
— В департаменте полиции проведено заседание дисциплинарной комиссии, решением которой оба бывших сотрудника уволены по отрицательным мотивам, — сказал Шынгыс Алекешев.
В отношении остальных ответственных должностных лиц проводится служебная проверка.
— Министр внутренних дел неоднократно подчеркивал о системной работе по очищению собственных рядов от недобросовестных сотрудников на постоянной основе. Заявляем о принципиальной позиции и нетерпимости к предательству присяги, — добавил Шынгыс Алекешев.
