В Жамбылской области семью наркоторговцев приговорили к тюремному сроку

В преддверии сделки глава семьи хранил крупную партию наркотиков на территории своего крестьянского хозяйства. Мужчина нашел покупателей и договорился продать 12 килограммов запрещенного вещества по 180 тысяч тенге за килограмм — всего на сумму 2 миллиона 160 тысяч тенге.

Он пообещал клиентам, что вскоре подготовит еще одну партию.

На следующий день мужчина сообщил сыну, что товар готов, и попросил помочь с упаковкой. Они договорились встретить покупателей в кафе, расположенном в селе, привезти их к хозяйству, а после сделки отвезти обратно.

Во время сделки покупатели приобрели у мужчины три упаковки наркотиков и заплатили часть суммы — 1 миллион тенге. Однако при попытке купить оставшуюся часть товара злоумышленников задержали сотрудники Комитета национальной безопасности.

В ходе осмотра места происшествия было изъято 12 720 граммов наркотиков, а при обыске хозяйства обнаружено еще 13 упаковок с 185 килограммами высушенной марихуаны.

В суде отец частично признал вину, сын отрицал причастность, утверждая, что не знал о противоправных действиях отца. Тем не менее суд признал их виновными по пунктам 1 и 3 части 3 статьи 297 Уголовного кодекса — «Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору» — и приговорил обоих к семи годам лишения свободы.

Апелляционная коллегия Жамбылского областного суда изменила приговор в части сына: его действия были переквалифицированы как пособничество (часть 5 статьи 28, часть 3 статьи 297 УК). С учетом смягчающих обстоятельств срок наказания для него снижен до четырех лет.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области у таксиста-закладчика изъяли наркотики на 40 млн тенге.