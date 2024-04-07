Двое мужчин утонули в Кульсары

Тела двоих мужчин, отправившихся на обследование затопленного дома, нашли в Атырауской области, передает корреспондент агентства Kazinform о ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

- 7 апреля текущего года около 11 часов утра силами ДЧС Атырауской области найдены тела двух мужчин, без признаков жизни, - сообщили в ведомстве.

В МЧС пояснили, что 6 апреля в городе Кульсары Жылыойского района, мужчина 1974 года рождения со своим другом,самостоятельно без соответствующего разрешения выехали на тракторе на обследование затопленного жилого дома. Съехав с дороги в кювет, они перевернулись.

- Всего в поисковых работах были задействованы 3 человека личного состава и 1 плавательное средство. МЧС призывает граждан быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать меры безопасности в паводковый период, не покидать дома и эвакуационные пункты без соответствующего разрешения, - добавили в ведомстве.

4 апреля в Жылыойском районе было объявлено чрезвычайное положение из-за угрозы паводков. Занятия в школах перевели на онлайн-режим.

В город Кульсары начала поступать паводковая вода 5 апреля. В регионе воды реки Жем размыли дорогу в направлении «Кульсары-Мукыр».

5 апреля сообщалось, что в городе подтопило 2500 частных жилых домов и административных зданий. Жителей переселяют в более безопасное место.

По данным МЧС на утро 6 апреля, из города эвакуировали около пяти тысяч человек. Все они размещены в шести временных эвакопунктах.

Ночью 7 апреля пресс-служба МЧС сообщила об эвакуации 26 467 жителей, в том числе 5976 детей. По данным акимата на 7 апреля, в Кульсары подтоплено 2810 жилых домов и объектов инфраструктуры. В регионе начали взрывать искусственные плотины.

7 апреля ситуацию в Кульсары проверил Премьер-министр РК Олжас Бектенов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утром 6 апреля провел телефонный разговор с акимом Атырауской области Сериком Шапкеновым. Глава государства держит на контроле паводковую ситуацию в регионе. Все меры по снижению опасности затопления принимаются и будут усилены.

Глава государства в связи с тяжелой ситуацией из-за паводков обратился к казахстанцам.