21:50, 21 Декабрь 2025 | GMT +5
Движение транспорта возобновили на трассах в двух регионах Казахстана
Об открытии движения на трассах в Восточно-Казахстанской области и области Абай, сообщили в нацкомпании «КазАвтоЖол», передает агентство Kazinform.
21 декабря с 21:30 на следующих автодорогах республиканского значения будет открыто движение для всех видов автотранспорта:
Восточно-Казахстанская область
- на участке автодороги «Усть-Каменогорск– Семей» на участке км. 10 – 103 (с.Герасимовка – гр области Абай);
- на участке автодороги «Усть-Каменогорск - Риддер - граница РФ» на участке км. 15 – 105 (п.Белоусовка – г. Риддер);
- на участке автодороги «Усть-Каменогорск–Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» на участке км. 7–166 (с.Ушановское –г.Алтай);
Область Абай
- на участке автодороги «Усть-Каменогорск– Семей» км. 103-198 (гр.Восточно-Казахстанской обл.-г.Семей).
Ранее сообщалось о закрытии трассы в Западно-Казахстанской области из-за непогоды.
Напомним, в 17 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение на 22 декабря.