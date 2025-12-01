РУ
телерадиокомплекс президента РК
    21:50, 21 Декабрь 2025 | GMT +5

    Движение транспорта возобновили на трассах в двух регионах Казахстана

    Об открытии движения на трассах в Восточно-Казахстанской области и области Абай, сообщили в нацкомпании «КазАвтоЖол», передает агентство Kazinform.

    Какие дороги закрыты к этому часу в Казахстане
    Фото: Pexels

    21 декабря с 21:30 на следующих автодорогах республиканского значения будет открыто движение для всех видов автотранспорта:

    Восточно-Казахстанская область

    • на участке автодороги «Усть-Каменогорск– Семей» на участке км. 10 – 103 (с.Герасимовка – гр области Абай);
    • на участке автодороги «Усть-Каменогорск - Риддер - граница РФ» на участке км. 15 – 105 (п.Белоусовка – г. Риддер);
    • на участке автодороги «Усть-Каменогорск–Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» на участке км. 7–166 (с.Ушановское –г.Алтай);

    Область Абай

    • на участке автодороги «Усть-Каменогорск– Семей» км. 103-198 (гр.Восточно-Казахстанской обл.-г.Семей).

    Ранее сообщалось о закрытии трассы в Западно-Казахстанской области из-за непогоды.

     Напомним, в 17 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение на 22 декабря.

