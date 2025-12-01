Трассу закрыли в Западно-Казахстанской области из-за непогоды

— 21 декабря в 20:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на участке автодороги «Актобе-Уральск-гр. РФ» км 273-393 (уч. п.Жымпиты-п. Барбастау), — говорится в сообщении.