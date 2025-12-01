РУ
    20:05, 21 Декабрь 2025 | GMT +5

    Трассу закрыли в Западно-Казахстанской области из-за непогоды

    Из-за ухудшения погоды вводится ограничение движения в Западно-Казахстанской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    Фото: Қаракөз Әскербек / Kazinform

    — 21 декабря в 20:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на участке автодороги «Актобе-Уральск-гр. РФ» км 273-393 (уч. п.Жымпиты-п. Барбастау), — говорится в сообщении.

    Ориентировочное время открытия дороги — 22 декабря в 08:00.

    Ранее сообщилось, что в 17 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение на 22 декабря.

    КазАвтоЖол ЗКО Западно-Казахстанская область Закрытие дорог
