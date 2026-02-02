Движение транспорта ограничили в Западно-Казахстанской области

1 февраля в 23:30 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на следующем участке автодороги республиканского значения:

«Атырау - Уральск» км. 492-371 уч. г.Уральск - п. Чапаево.

на участке автодороги «Актобе – Уральск – гр. РФ» км. 273-393 (уч. п.Барбастау – п.Жымпиты).

Ориентировочное время открытия дороги - 2 февраля в 08:00.

Ранее сообщалось о закрытии двух дорог в ЗКО из-за непогоды.

Напомним, на 2 февраля объявлено штормовое предупреждение в 15 регионах Казахстана.