23:37, 01 Февраль 2026 | GMT +5
Движение транспорта ограничили в Западно-Казахстанской области
В национальной компании «КазАвтоЖол» предупредили об ограничении движения в Западно-Казахстанской области, передает агентство Kazinform.
1 февраля в 23:30 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на следующем участке автодороги республиканского значения:
- «Атырау - Уральск» км. 492-371 уч. г.Уральск - п. Чапаево.
- на участке автодороги «Актобе – Уральск – гр. РФ» км. 273-393 (уч. п.Барбастау – п.Жымпиты).
Ориентировочное время открытия дороги - 2 февраля в 08:00.
Ранее сообщалось о закрытии двух дорог в ЗКО из-за непогоды.
Напомним, на 2 февраля объявлено штормовое предупреждение в 15 регионах Казахстана.