РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:37, 01 Февраль 2026 | GMT +5

    Движение транспорта ограничили в Западно-Казахстанской области

    В национальной компании «КазАвтоЖол» предупредили об ограничении движения в Западно-Казахстанской области, передает агентство Kazinform.

    закрытие дорог
    Фото: Министерства транспорта РК

    1 февраля в 23:30 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на следующем участке автодороги республиканского значения:

    • «Атырау - Уральск» км. 492-371 уч. г.Уральск - п. Чапаево.
    • на участке автодороги «Актобе – Уральск – гр. РФ» км. 273-393 (уч. п.Барбастау – п.Жымпиты). 

    Ориентировочное время открытия дороги - 2 февраля в 08:00.

    Ранее сообщалось о закрытии двух дорог в ЗКО из-за непогоды.

    Напомним, на 2 февраля объявлено штормовое предупреждение в 15 регионах Казахстана.

     

    Теги:
    КазАвтоЖол ЗКО Западно-Казахстанская область Закрытие дорог
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают