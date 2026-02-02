Штормовое предупреждение объявлено в 15 регионах Казахстана

На юге, востоке Акмолинской области ожидаются снег, низовая метель. На западе, севере области ожидается туман.

На севере, востоке Актюбинской области ожидается туман.

В Алматинской области ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере Атырауской области ожидается гололед. На западе, севере, юге области туман.

На севере, юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

На западе, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Временами туман. Ветер юго-восточный на юго-западе, в горных районах области 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На западе, севере, востоке области ожидается туман.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются туман, гололед.

На севере, востоке, юге Костанайской области ожидается туман.

В центре, на юге Кызылординской области ожидается гололед. В центре, на юге, севере области туман.

Ночью на западе, в центре Мангистауской области ожидается гололед. На западе, севере, в центре области ожидается туман.

На западе, юге Павлодарской области ожидаются снег, метель. На севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-восточный на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный днем на западе области порывы 15-20 м/с.

Ночью в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гололед. На западе, севере, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-восточный на севере, в горных районах области 15-20 м/с.

На севере, юге, в центре области Улытау ожидаются туман, гололед.