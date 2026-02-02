РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:15, 01 Февраль 2026 | GMT +5

    Штормовое предупреждение объявлено в 15 регионах Казахстана

    Синоптики объявили штормовое предупреждение в 15 областях Казахстана на 2 февраля, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Гололед, туман, метели: штормовая погода ожидается в 14 регионах Казахстана и Астане
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    На юге, востоке Акмолинской области ожидаются снег, низовая метель. На западе, севере области ожидается туман.

    На севере, востоке Актюбинской области ожидается туман.

    В Алматинской области ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

    Ночью на западе, севере Атырауской области ожидается гололед. На западе, севере, юге области туман.

    На севере, юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

    На западе, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Временами туман. Ветер юго-восточный на юго-западе, в горных районах области 15-20 м/с.

    На западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На западе, севере, востоке области ожидается туман.

    На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются туман, гололед.

    На севере, востоке, юге Костанайской области ожидается туман.

    В центре, на юге Кызылординской области ожидается гололед. В центре, на юге, севере области туман.

    Ночью на западе, в центре Мангистауской области ожидается гололед. На западе, севере, в центре области ожидается туман.

    На западе, юге Павлодарской области ожидаются снег, метель. На севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-восточный на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

    На западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный днем на западе области порывы 15-20 м/с.

    Ночью в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гололед. На западе, севере, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-восточный на севере, в горных районах области 15-20 м/с.

    На севере, юге, в центре области Улытау ожидаются туман, гололед.

    Теги:
    Погода Казгидромет Штормовое предупреждение
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают