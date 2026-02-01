Две дороги в ЗКО закрывают из-за непогоды

В Западно-Казахстанской области 1 февраля в 11:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Казталовка — Жанибек — граница РФ» км. 0-158 (участок п. Казталовка — п. Жанибек).

Кроме того, с 12:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Онеге — Бисен — Сайхин» км. 0-103 (уч п. Онеге — п. Сайхин).

Ориентировочное время открытия дорог — 1 февраля 2026 года в 18:00.

Ранее в Мангистауской области было введено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Доссор — Кульсары — Бейнеу — Сай-Утес — Шетпе — Жетыбай — Актау» км. 632-718 (уч. село Шетпе — село Жетыбай).

Ориентировочное время открытия дороги — 1 февраля 2026 года в 11:00.

Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток.