РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:00, 01 Февраль 2026 | GMT +5

    Две дороги в ЗКО закрывают из-за непогоды

    В нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана к этому часу, передает агентство Kazinform.

    закрытие дороги
    Кадр из видео

    В Западно-Казахстанской области 1 февраля в 11:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Казталовка — Жанибек — граница РФ» км. 0-158 (участок п. Казталовка — п. Жанибек).

    Кроме того, с 12:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Онеге — Бисен — Сайхин» км. 0-103 (уч п. Онеге — п. Сайхин).

    Ориентировочное время открытия дорог — 1 февраля 2026 года в 18:00.

    Ранее в Мангистауской области было введено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Доссор — Кульсары — Бейнеу — Сай-Утес — Шетпе — Жетыбай — Актау» км. 632-718 (уч. село Шетпе — село Жетыбай).

    Ориентировочное время открытия дороги — 1 февраля 2026 года в 11:00.

    Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток.

    Теги:
    КазАвтоЖол Непогода Закрытие дорог
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают