Две дороги в ЗКО закрывают из-за непогоды
В нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана к этому часу, передает агентство Kazinform.
В Западно-Казахстанской области 1 февраля в 11:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Казталовка — Жанибек — граница РФ» км. 0-158 (участок п. Казталовка — п. Жанибек).
Кроме того, с 12:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Онеге — Бисен — Сайхин» км. 0-103 (уч п. Онеге — п. Сайхин).
Ориентировочное время открытия дорог — 1 февраля 2026 года в 18:00.
Ранее в Мангистауской области было введено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Доссор — Кульсары — Бейнеу — Сай-Утес — Шетпе — Жетыбай — Актау» км. 632-718 (уч. село Шетпе — село Жетыбай).
Ориентировочное время открытия дороги — 1 февраля 2026 года в 11:00.
Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток.