Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 1 февраля

По состоянию на 08:00 1 февраля 2026 года, в связи с ухудшением погодных условий в Мангистауской области введено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сай-Утес – Шетпе – Жетыбай – Актау» км. 632-718 (уч. село Шетпе – село Жетыбай).

Ориентировочное время открытия дороги – 1 февраля 2026 года в 11:00.

Также в Павлодарской области из-за повреждения краевых балок пролетного строения транспортной развязки на автодороге «Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ» перекрыт участок развязки «Калкаман» – въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны.

Напомним, синоптики объявили на сегодня штормовое предупреждение в 15 областях Казахстана. По республике ожидается туман.