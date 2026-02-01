РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:30, 31 Январь 2026 | GMT +5

    Туман накроет почти весь Казахстан 1 февраля

    Синоптики объявили штормовое предупреждение в 15 областях Казахстана на 1 февраля, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    туман Астана
    Фото: Kazinform

    На севере, востоке, юге области Абай ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный на юге, в центре области порывы 15-20 м/с.

    На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.

    На севере, востоке Актюбинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный в центре области порывы 15 м/с.

    На западе, севере Атырауской области ожидается гололед. На западе, севере, юге области туман.

    На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман. Ветер юго-западный, на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с.

    На севере, юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

    Ночью в горных районах Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. Временами туман. Ветер юго-восточный в горных районах области 15-20 м/с.

    На севере, востоке, в горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

    На западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-восточный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

    На севере, востоке, юге Карагандинской области ожидается туман.

    В Костанайской области ожидается туман.

    На юге, западе, в центре Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный ночью на юге области порывы 15-20 м/с.

    На западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман.

    Ночью на западе, севере, юге, в горных районах Туркестанской области, днем на севере, в горных районах области ожидается гололед. На севере, юге, в центре, в горных районах области туман. Ветер юго-восточный в горных районах области 15-20 м/с.

    На севере, юге, в центре области Улытау ожидаются туман, гололед.

    Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничили в Мангистауской области из-за непогоды.

    Теги:
    Погода Казгидромет Штормовое предупреждение
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают