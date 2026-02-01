Туман накроет почти весь Казахстан 1 февраля

На севере, востоке, юге области Абай ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный на юге, в центре области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.

На севере, востоке Актюбинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный в центре области порывы 15 м/с.

На западе, севере Атырауской области ожидается гололед. На западе, севере, юге области туман.

На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман. Ветер юго-западный, на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

Ночью в горных районах Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. Временами туман. Ветер юго-восточный в горных районах области 15-20 м/с.

На севере, востоке, в горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

На западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-восточный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Карагандинской области ожидается туман.

В Костанайской области ожидается туман.

На юге, западе, в центре Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный ночью на юге области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман.

Ночью на западе, севере, юге, в горных районах Туркестанской области, днем на севере, в горных районах области ожидается гололед. На севере, юге, в центре, в горных районах области туман. Ветер юго-восточный в горных районах области 15-20 м/с.

На севере, юге, в центре области Улытау ожидаются туман, гололед.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничили в Мангистауской области из-за непогоды.