21:30, 31 Январь 2026 | GMT +5
Движение транспорта ограничили в Мангистауской области из-за непогоды
В национальной компании «КазАвтоЖол» предупредили об ограничении движения в Мангистауской области, передает агентство Kazinform.
— 31 января 2026 года в 22:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится временное ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Доссор — Кульсары — Бейнеу — Сай-Утес — Шетпе — Жетыбай — Актау» км. 632-718 (уч. с. Шетпе — с. Жетыбай), — говорится в сообщении.
Ориентировочное время открытия дороги — 01 февраля в 11:00.