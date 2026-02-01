Движение транспорта ограничили в Мангистауской области из-за непогоды

— 31 января 2026 года в 22:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится временное ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Доссор — Кульсары — Бейнеу — Сай-Утес — Шетпе — Жетыбай — Актау» км. 632-718 (уч. с. Шетпе — с. Жетыбай), — говорится в сообщении.