Движение на участке улицы Майлина на время ограничат в Алматы

В связи с проведением ремонтных работ на участке улицы Майлина, вводятся временные ограничения движения, передает корреспондент агентства Kazinform.

С 20:00 21 августа до 8:00 24 августа движение будет ограничено на участке от дома №9 до улицы Тбилисской. Работы будут проводиться по западной стороне улицы, на противоположной стороне будет организовано реверсивное движение.

Фото: акимат Алматы

Участников дорожного движения просят строго соблюдать требования временных дорожных знаков и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, в Алматы на две ночи ограничили движение на участке улицы Толе би в рамках реализации проекта ЛРТ.

Также до 23 августа по улице Жандосова на участке от границы города до улицы Даулеткерея введено реверсивное движение. Кроме того, в связи с проведением среднего ремонта участка улицы Муратбаева, до 26 августа движение перекрыто на участке от проспекта Райымбек батыра до улицы Макатаева.

До 25 августа перекроют движение на Толе би от Ашимова до Алатау. Объезд транспорта организуют по Сабденова.

С 24 июля по 30 ноября на автомобильной дороге Медеу — Туюк-Су, ведущей в сторону Шымбулака, будет временно ограничено движение транспорта.

В связи с подготовкой к отопительному сезону с 13 июля 2026 года ограничено движение автотранспорта по улице Снегина на участке между бульваром Мендикулова и проспекта Достык в микрорайоне Самал-2.

Из-за строительства LRT на улице Момышулы на участке от Монке би, по Толе би и до Абылай хана закрыты две средние полосы движения транспорта.