Движение электрокаров на дороге Медеу — Шымбулак могут ограничить

В последнее время на этом участке отмечается значительный рост числа пешеходов и электрокаров. Туристы вынуждены идти по проезжей части, что создает риски для безопасности. В выходные дни наблюдаются большое количество авто — на проблему неоднократно указывали жители в соцсетях, предлагая ограничить въезд для частного транспорта.

Редакция Kazinform обратилась в государственный региональный природный парк «Медеу» за разъяснением.

По данным парка, в будние дни через блокиратор проезжает в среднем от 300 до 400 электромобилей, а в выходные — до 700. В целом за месяц по этому маршруту проходит порядка 15 тысяч автомобилей.

На территории парка пассажирские перевозки осуществляют 342 электротакси, принадлежащие более чем 20 компаниям. Кроме того, около 2 158 электромобилей задействованы только в одном популярном сервисе. Всего — порядка 2,5 тысячи машин.

Кто имеет право на въезд

Проезд по маршруту Медеу — Шымбулак разрешен только электромобилям, зарегистрированным в базе парка «Медеу». Сейчас там числится 15 024 электрокара. Движение для остальных владельцев электромобилей, не включенных в данную базу, ограничено.

Будет ли создана пешеходная зона

Как пояснили в парке, дорога к Шымбулаку проходит между скалами и обрывом, поэтому расширить ее технически невозможно. Сейчас рассматривается возможность обустройства пешеходной тропы со стороны студенческой (восточной) части высокогорного катка «Медеу».

Также ведутся работы по благоустройству площадки у экологического поста и созданию Workout-зоны ниже плотины.

Возможные ограничения

— Учитывая, что число электромобилей постоянно растет, рассматривается вопрос о введении ограничений на въезд по данному маршруту. Это связано с необходимостью оценки антропогенной нагрузки и устойчивости инфраструктуры к увеличивающемуся потоку транспорта, включая электромобили, — ответили на вопрос в парке.

Отметим, что Конституционный суд рассмотрит жалобу жителя Алматы, который оспаривает ограничения на въезд транспортных средств в урочище Шымбулак. По словам заявителя, он является владельцем жилого дома и земельного участка в Мало-Алматинском ущелье. Мужчина утверждает, что введенные ограничения существенно осложняют его право на свободное передвижение к собственной собственности.

Он пояснил, что единственный путь к его дому проходит по основной дороге до урочища Шымбулак, а далее начинается участок бездорожья, где движение возможно только на автомобиле с двигателем внутреннего сгорания. В связи с этим заявитель считает, что запрет нарушает его конституционные права и нуждается в пересмотре.

Ранее сообщалось о введении запрета на въезд на Шымбулак для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.