Конституционность ограничений на въезд в Шымбулак проверят в Казахстане

Конституционный суд провел заседание по обращению гражданина, в котором оспаривается конституционность пункта 1 постановления акимата города Алматы от 6 марта 2023 года № 1/167 «О внесении изменения и дополнения в постановление акимата города Алматы от 8 апреля 2016 года № 2/122 «Об ограничении въезда транспортных средств на отдельных территориях города Алматы».

Указанный пункт постановления устанавливает ограничение въезда транспортных средств на особо охраняемую природную зону урочища Шымбулак, кроме транспортных средств на электрическом двигателе (электромобили), а также специальной техники и транспортных средств коммунальных, оперативных и экстренных служб.

В ходе заседания были рассмотрены доводы заявителя, а также позиция представителей государственных органов.

По мнению заявителя, оспариваемая норма ограничивает его право на свободное передвижение на автомобиле с двигателем внутреннего сгорания к своему жилищу, а также устанавливает привилегии для владельцев электромобилей по сравнению с владельцами транспортных средств с ДВС.

Заявитель является собственником жилого дома и земельного участка, расположенных в Мало-Алматинском ущелье. Проезд к указанным объектам возможен исключительно по основной дороге до урочища Шымбулак, а далее по бездорожью, где передвижение возможно только на автотранспорте с двигателем внутреннего сгорания.

Субъект обращения подал иск с требованием признать постановление незаконным, однако суды всех инстанций отказали в его удовлетворении.

Участники заседания - гражданин и его адвокат, представители палат Парламента, Генеральной прокуратуры, министерств юстиции, экологии и природных ресурсов, Национального центра по правам человека, акимата города Алматы, Ассоциации экологических организации Казахстана, Института парламентаризма и эксперт. Судья-докладчик: Жатканбаева А.Е.

Итоговое решение Конституционного Суда будет опубликовано в соответствии со статьей 65 Конституционного закона на официальном сайте КС по ссылке, а также в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда».

