    11:49, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Конституционный суд: казахстанцы не могут частично отказаться от наследства

    Конституционный суд разъяснил вопрос о праве наследника отказаться от части наследства, передает агентство Kazinform.

    Конституционный суд
    Фото: t.me/consot_kz

    В Конституционный суд Республики Казахстан поступило обращение гражданина, оспаривающего положения части 8 статьи 1074 Гражданского кодекса. Эта норма запрещает отказываться от части наследства, а также отказываться от него с оговорками или под условием.

    Заявитель считает, что такая правовая норма ограничивает его права на получение определённого имущества в составе наследства - в частности, денежных вкладов и пенсионных накоплений.

    Конституционный суд напомнил, что пункт 1 статьи 26 Конституции гарантирует гражданам право частной собственности на любое законно приобретенное имущество.

    В то же время, согласно правовой позиции Верховного суда, выраженной в пункте 9 нормативного постановления, лицо, добровольно отказавшееся от наследства, не может впоследствии изменить или отменить этот отказ. Исключение составляют случаи, когда отказ был сделан под давлением или по ошибке - в таких ситуациях он может быть оспорен в судебном порядке.

    Конституционный суд подчеркнул, что право на судебную защиту гарантировано каждому, и заявитель воспользовался этим правом, обратившись в суд.

    Учитывая изложенное, Конституционный суд пришел к выводу, что представленные доводы не свидетельствуют о нарушении конституционных прав, и не усмотрел оснований для принятия обращения к конституционному производству.

    Ране мы сообщали о том, как казахстанцам получить наследуемые накопления из ЕНПФ.

    Жанара Мухамедиярова
    Автор
