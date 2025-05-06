Как казахстанцам получить наследуемые накопления из ЕНПФ

Пенсионные и целевые накопления (начисляемые несовершеннолетним гражданам РК в рамках программы «Национальный Фонд — детям») являются собственностью физического лица, на имя которого открыт счет в ЕНПФ. Соответственно, данные накопления наследуются.

При этом до вступления в права наследования членам семьи умершего лица, имеющего накопления в ЕНПФ за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ), и (или) добровольных пенсионных взносов (ДПВ), может быть осуществлена единовременная выплата на погребение за счет ОПВ, ОППВ, ДПВ умершего лица в пределах размера 94-кратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, но не более имеющихся средств на счете умершего лица.

В случае, если остаток накоплений на счете умершего лица после единовременной выплаты на погребение составит сумму, не превышающую размера минимальной пенсии, установленной на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, данный остаток выплачивается как выплата на погребение членам семьи умершего.

Сумма накоплений за счет ОПВ, ОППВ и ДПВ, оставшаяся после единовременной выплаты на погребение, наследуется в порядке, установленном законодательством.

Законодательством Республики Казахстан не предусмотрена выплата на погребение за счет целевых накоплений.

Согласно Гражданскому кодексу РК, для получения наследуемых пенсионных и (или) целевых накоплений наследник должен по месту открытия наследства подать заявление нотариусу или уполномоченному законом должностному лицу о принятии наследства. Сделать это необходимо в течение шести месяцев со дня открытия наследства — в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя.

С февраля 2019 года нотариусы при наличии зарегистрированного в ЕНИС наследственного дела направляют в режиме онлайн запросы в ЕНПФ для получения сведений об остатках и о движениях денег на счетах умерших лиц, без направления письменных запросов.

После получения свидетельства о праве на наследство наследник вправе предоставить необходимый пакет документов в любое отделение ЕНПФ. Кроме личного обращения, документы на получение выплат по наследству можно предоставить через поверенное лицо или по почте.

В случае, если документы, представленные в ЕНПФ, в том числе свидетельство о смерти лица, имеющего накопления в ЕНПФ и умершего за пределами Республики Казахстан, свидетельство о праве на наследство выданы иностранными организациями и учреждениями, а также нотариальные действия в части свидетельствования верности копии документа с оригиналом, подлинности подписи получателя выплат на заявлении, удостоверения доверенности производятся в иностранном государстве, то данные документы должны быть переведены на государственный либо русский язык и легализованы, за исключением случаев, когда иное установлено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

Если получателем единовременной выплаты на погребение или наследником умершего лица, имеющего накопления в ЕНПФ, является иностранец, в том числе поверенное лицо наследника/законный представитель получателя, то в качестве документа, удостоверяющего личность получателя/поверенного лица/законного представителя, в ЕНПФ представляется заграничный паспорт, также переведенный на государственный либо русский язык и при необходимости нотариально засвидетельствованный и легализованный, за исключением случаев, когда иное установлено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

После предоставления пакета необходимых документов, ЕНПФ осуществляет выплаты накоплений в установленные законодательством сроки.

Ранее сообщалось, что казахстанцы активизировали вывод пенсионных средств на лечение.