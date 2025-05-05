Казахстанцы активизировали вывод пенсионных средств на лечение

Это также на 92% больше среднего уровня последних 9 месяцев, на протяжении которых наблюдался бум изъятий из ЕНПФ.

Сумма тоже выросла, хотя и чуть менее интенсивно: за апрель получилось 38,3 млрд, это +59% м/м и +70% к среднему уровню последних 9 месяцев. Средняя сумма, соответственно, снизилась и составила около 894 тыс. тенге, что даже номинально оказалось минимумом по крайней мере с начала 2023-го. При этом как число исполненных заявлений, так и их сумма оказались максимальными за все время упомянутого бума последнего времени.

Традиционно большую часть изъятий на медицину формируют выплаты на стоматологические услуги. И как раз в апреле были внесены изменения в правила использования пенсионных выплат на лечение: теперь, в частности, там прописана необходимость при оказании стоматологических услуг предоставлять рентген-снимки до и во время лечения. Подобные перемены обсуждаются еще с прошлого лета, а теперь — как раз в середине апреля — был опубликован вводящий их приказ. В действие он вступил в конце месяца, то есть большую часть апреля действовали еще старые правила.

Что с выплатами на жилье?

В апреле было исполнено 67,2 тыс. заявлений, что на 44% больше, чем в марте; их общая сумма составила 42,6 млрд тенге, но приросла скромнее (+23% м/м). А объемы в денежном выражении оказались даже несколько ниже среднемесячного уровня всего периода активизации изъятий с июля 2024 года. Число заявлений, впрочем, довольно велико и на фоне остальных месяцев (на 30% больше упомянутого среднего уровня за 9 месяцев). Средняя сумма, соответственно, оказывается сравнительно низкой — 633,5 тыс. тенге, показатель обновляет минимум по крайней мере с начала позапрошлого года.

Ранее первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов прокомментировал вопросы по целевому использованию пенсионных накоплений.

Напомним, с 27 апреля 2025 года в Казахстане вступили в силу новые правила, которые позволяют использовать пенсионные накопления на стоматологические услуги, включая протезирование и имплантацию зубов.