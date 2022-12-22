Въезд на Шымбулак запретят для авто с двигателями внутреннего сгорания

22 Декабря 2022, 17:23

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров на брифинге в региональной службе коммуникаций заявил, что автомобили на бензине и дизеле, а также на автогазе больше не будут въезжать на территорию Шымбулак после принятия проекта постановления акимата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На Медеу выставлен шлагбаум. Туда мы в этом году вывели камеру. Камера интегрирована с центром оперативного управления департамента полиции. У нас уже разработан соответствующий проект решения акимата, после его принятия будет запрещен въезд на Шымбулак для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. То есть это бензиновые, дизельные и другие. В том числе и для лиц, которые там проживают. Мы объявили им, что у нас проводится такая работа. Жильцы никаких возражений не изъявили. Насколько мне известно, сейчас ими активно покупаются автомобили на электрической тяге», - сказал замакима.

По его словам, на Шымбулаке расположено 54 жилых дома.

«После вступления в силу решения акимата, въезд для тех, у кого есть недвижимость на Шымбулаке, будет возможен только на автомобиле электрической тяге», - добавил Алишер Абдыкадыров.

Он добавил, что для работающих субъектов малого и среднего бизнеса будет предусмотрен переходный период.

«На сегодня, как известно, развитие грузовой техники на электрической тяге получило свое развитие позже легковых авто. Предложения на рынке по грузовой технике сегодня ограничены», - добавил замакима.

Сейчас подниматься на Шымбулак можно не только на электромобилях, но и авто с ДВС. Это авто коммунальщиков, спасателей, полицейских, а также лиц, проживающих или работающих на горнолыжном курорте.

Летом прошлого года по маршруту Медеу-Шымбулак начали свою работу электротакси.