Две трети населения Судана нуждаются в гуманитарной помощи — ООН

Две трети жителей Судана находятся в острой нужде и зависят от гуманитарной помощи. Об этом сообщил в среду глава Управления по гуманитарным вопросам и координации помощи ООН Том Флетчер.

По его словам, положение гражданского населения становится «ужасающим», а возможности доставки помощи ограничены из-за продолжающегося конфликта между армией и Силами быстрого реагирования (СБР).

— Доступ, который мы имеем, крайне ограничен из-за боевых действий, — сказал Флетчер в телефонном интервью из Дарфура.

Война между армией и СБР, бывшими союзниками, вспыхнула в 2023 году на фоне срыва перехода к гражданскому правлению после свержения прежнего президента Судана Омара аль-Башира.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день число погибших превысило 40 тыс. человек, еще около 12 млн были вынуждены покинуть свои дома. Гуманитарные организации считают, что реальная цифра жертв может быть значительно выше.

Глава Международной организации по миграции (МОМ) Эми Поуп заявила, что ресурсы в Судане «почти исчерпаны», а люди находятся на грани выживания.

— Люди истощены, уровень уязвимости чрезвычайно высок, — отметила она в беседе с агентством Associated Press из Хартума.

Новые волны перемещенных лиц в регионе Дарфур усугубили кризис. Сообщается, что лагеря уже переполнены, а запасы продовольствия и медикаментов на исходе.

Согласно оценкам МОМ, с начала ноября около 82 тыс. человек покинули город аль-Фашер и соседние районы, где силы СБР захватили власть после 18-месячной осады города. По сведениям ВОЗ, в ходе боев погибли не менее 450 человек, а правозащитные организации сообщают о массовых случаях сексуального насилия.

Со своей стороны организация «Врачи без границ» отмечает «шокирующий уровень» истощения среди людей, прибывших из аль-Фашера в город Тауила.

Thousands have fled escalating violence in El Fasher, Sudan.



Many families arrive in Tawila sick, malnourished and deeply traumatized.



UNHCR is on the ground, providing life-saving support—but humanitarian access must be guaranteed. pic.twitter.com/iP2s6UpYVG — UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) November 12, 2025

Тем временем Судан заявил, что не участвует официально в переговорах с «квартетом» посредников во главе с США, предложивших трехмесячное гуманитарное перемирие с последующим девятимесячным политическим процессом. Министр иностранных дел Судана Мохи ад-Дин Салем подчеркнул, что его страна ведет диалог напрямую с партнерами, включая Египет, который выступает против любых попыток раздела Судана.

Со своей стороны Силы быстрого реагирования ранее выразили готовность принять план перемирия, однако армия заявила, что согласится только при условии вывода СБР из гражданских районов и сдачи оружия. Представители ООН подтвердили, что продолжают контакты с обеими сторонами, добиваясь гарантий доступа для гуманитарных миссий.

Ранее ВОЗ сообщала, что голод в Судане подтвержден и может распространиться. Конфликт в Судане: ООН осуждает зверства повстанцев.