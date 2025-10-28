Повстанцы в Судане объявили о взятии города Эль-Фашер после многомесячной осады

Это может стать поворотным моментом в продолжающейся два года гражданской войне.

Потеря города станет огромным ударом для суданской армии: Эль-Фашер — ее последний опорный пункт в регионе Дарфур, в результате чего СБР фактически взяла под контроль эту территорию. Суданская армия пока не комментировала эту информацию.

Ранее повстанческая группировка объявила о захвате штаба 6-й дивизии армии, заявив, что она уничтожила «огромные военные транспортные средства» и захватила военное оборудование.

Служба проверки фактов BBC Verify подтвердила подлинность видеороликов, распространяемых в социальных сетях, на которых видно, что бойцы СБР находятся на территории военной базы.

Эль-Фашер находился в окружении в течение последних полутора лет, повстанцы регулярно обстреливали позиции армии и гражданское население. По оценкам, в результате боевых действий в осаде оказались около 300 тысяч человек.

Армия и союзные ей вооруженные группировки пока контролируют некоторые районы Эль-Фашера, но, по всей видимости, долго удерживать их не смогут.

Координатор ООН по оказанию чрезвычайной помощи Том Флетчер заявил в воскресенье, что «глубоко встревожен» сообщениями из Эль-Фашера.

- Сотни тысяч мирных жителей оказались в ловушке — они подвергаются обстрелам, голодают и лишены доступа к продовольствию, медицинской помощи и безопасности, — заявил Флетчер, добавив, что из-за активизации военных действий в город невозможно доставить помощь.

В Эль-Фашере распространяются голод и болезни, не хватает продовольствия и медикаментов.

Следователи ООН обвинили «Силы быстрого реагирования» в совершении многочисленных преступлений против человечности во время осады. Ранее США признали, что именно бойцы СБР и союзные им ополченцы несут ответственность за совершение многочисленных военных преступлений и преступлений против человечности, а также за этнические чистки в Дарфуре на западе страны.

Новая война в Судане началась в апреле 2023 года из-за разногласий между военными, входившими в Переходный суверенный совет, управлявший страной после очередного переворота в 2021 году.

Фактический лидер Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан не смог договориться со своим заместителем, командующим СБР.

«Силы быстрого реагирования» были созданы в 2013 году, за это время они успели принять участие в войнах в Йемене и Ливии, а также жестоко подавляли восстание в провинции Дарфур. К 2023 году численность военизированной группировки превышала 100 тыс. человек.

Точных данных о потерях в гражданской войне нет. По данным ООН, около 9,3 млн человек в Южном Судане нуждаются в гуманитарной помощи.